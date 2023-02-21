21 февраля 2023

Глава СКР поручил разобраться в истории, где свердловчанка пинала ребенка в живот

Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением ребенка в Краснотурьинске
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, Декрет
Бастрыкин поручил свердловским коллегам защитить права ребенка Фото:

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль историю из Краснотурьинска (Свердловская область), где мать уронила ребенка на землю и пинала в живот. Информация опубликована на официальном сайте СКР.

«В средствах массовой информации был опубликован материал, в котором сообщается, что жительница Свердловской области избивает свою малолетнюю дочь. Следственные органы СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции в свое производство», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления СКР Михаилу Богинскому организовать проверку и выяснить все обстоятельства инцидента. Напомним, информация о происшествии появилось в соцсетях Краснотурьинска. Очевидцы сняли, как молодая женщина несет девочку на руках, потом роняет на землю и бьет ногами в живот. Полиция территориального ОВД начала проверку жестокого обращения с ребенком.

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Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль историю из Краснотурьинска (Свердловская область), где мать уронила ребенка на землю и пинала в живот. Информация опубликована на официальном сайте СКР. «В средствах массовой информации был опубликован материал, в котором сообщается, что жительница Свердловской области избивает свою малолетнюю дочь. Следственные органы СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции в свое производство», — говорится в сообщении ведомства. Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления СКР Михаилу Богинскому организовать проверку и выяснить все обстоятельства инцидента. Напомним, информация о происшествии появилось в соцсетях Краснотурьинска. Очевидцы сняли, как молодая женщина несет девочку на руках, потом роняет на землю и бьет ногами в живот. Полиция территориального ОВД начала проверку жестокого обращения с ребенком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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