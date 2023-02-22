Свердловчане пожаловались на едкий дым из-за ремонтных работ. Фото

23 февраля 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Жители дома пожаловались на дым, возникающий из-за ремонта на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы дома на проспекте Победы, 50 в Каменске-Уральском (Свердловская область) пожаловались на едкий запах от дыма, возникающего в ходе ремонта дома. Об этом свердловчане рассказали в соцсети. «Специалисты РСК ремонтируют трубу. Они накрывают трубы металлическими листами, потом поджигают там что-то горелками. Едкий дым поднимается в квартиры, пропитывает вещи, люди задыхаются», — рассказали жители дома в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Региональную сетевую компанию и в управляющую компанию «Кудез», к которой относиться дом. На момент публикации новости ответ не был получен. Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»

Жильцы дома на проспекте Победы, 50 в Каменске-Уральском (Свердловская область) пожаловались на едкий запах от дыма, возникающего в ходе ремонта дома. Об этом свердловчане рассказали в соцсети. «Специалисты РСК ремонтируют трубу. Они накрывают трубы металлическими листами, потом поджигают там что-то горелками. Едкий дым поднимается в квартиры, пропитывает вещи, люди задыхаются», — рассказали жители дома в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Региональную сетевую компанию и в управляющую компанию «Кудез», к которой относиться дом. На момент публикации новости ответ не был получен.