Жители дома пожаловались на дым, возникающий из-за ремонта на улице
Жильцы дома на проспекте Победы, 50 в Каменске-Уральском (Свердловская область) пожаловались на едкий запах от дыма, возникающего в ходе ремонта дома. Об этом свердловчане рассказали в соцсети.
«Специалисты РСК ремонтируют трубу. Они накрывают трубы металлическими листами, потом поджигают там что-то горелками. Едкий дым поднимается в квартиры, пропитывает вещи, люди задыхаются», — рассказали жители дома в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Региональную сетевую компанию и в управляющую компанию «Кудез», к которой относиться дом. На момент публикации новости ответ не был получен.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.