22 февраля 2023

Свердловчане пожаловались на едкий дым из-за ремонтных работ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, экскаватор, улица коли мяготина, ковш экскаватора, зима, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
Жители дома пожаловались на дым, возникающий из-за ремонта на улице Фото:

Жильцы дома на проспекте Победы, 50 в Каменске-Уральском (Свердловская область) пожаловались на едкий запах от дыма, возникающего в ходе ремонта дома. Об этом свердловчане рассказали в соцсети.

«Специалисты РСК ремонтируют трубу. Они накрывают трубы металлическими листами, потом поджигают там что-то горелками. Едкий дым поднимается в квартиры, пропитывает вещи, люди задыхаются», — рассказали жители дома в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Региональную сетевую компанию и в управляющую компанию «Кудез», к которой относиться дом. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Жильцы дома на проспекте Победы, 50 в Каменске-Уральском (Свердловская область) пожаловались на едкий запах от дыма, возникающего в ходе ремонта дома. Об этом свердловчане рассказали в соцсети. «Специалисты РСК ремонтируют трубу. Они накрывают трубы металлическими листами, потом поджигают там что-то горелками. Едкий дым поднимается в квартиры, пропитывает вещи, люди задыхаются», — рассказали жители дома в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Региональную сетевую компанию и в управляющую компанию «Кудез», к которой относиться дом. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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