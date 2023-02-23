В Польше наградили саперов, которые тайно воевали на Украине

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Польских саперов наградили за выполнение поставленной задачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Польше прошла торжественная церемония награждения полицейских-саперов, которые тайно разминировали территорию Украины на протяжение пяти месяцев. Их наградил президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце Варшавы.

«Я благодарю за опасную службу, которую вы выполнили», — заявил Анджей Дуда. Его слова приводит издание «Мысли Польши». Он отметил, что польские сотрудники присутствовали на Украине тайно и выполняли гуманитарное задание.

Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что полицейский отряд провел успешную операцию по разминированию территории Украины. Отмечалось, что такое решение было вынужденной мерой из-за нехватки саперов у ВСУ. Всего в операции участвовало 89 человек.

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В Польше прошла торжественная церемония награждения полицейских-саперов, которые тайно разминировали территорию Украины на протяжение пяти месяцев. Их наградил президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце Варшавы. «Я благодарю за опасную службу, которую вы выполнили», — заявил Анджей Дуда. Его слова приводит издание «Мысли Польши». Он отметил, что польские сотрудники присутствовали на Украине тайно и выполняли гуманитарное задание. Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что полицейский отряд провел успешную операцию по разминированию территории Украины. Отмечалось, что такое решение было вынужденной мерой из-за нехватки саперов у ВСУ. Всего в операции участвовало 89 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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