В Польше наградили саперов, которые тайно воевали на Украине 23 февраля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 + Польских саперов наградили за выполнение поставленной задачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Польше прошла торжественная церемония награждения полицейских-саперов, которые тайно разминировали территорию Украины на протяжение пяти месяцев. Их наградил президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце Варшавы. «Я благодарю за опасную службу, которую вы выполнили», — заявил Анджей Дуда. Его слова приводит издание « Мысли Польши ». Он отметил, что польские сотрудники присутствовали на Украине тайно и выполняли гуманитарное задание. Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что полицейский отряд провел успешную операцию по разминированию территории Украины. Отмечалось, что такое решение было вынужденной мерой из-за нехватки саперов у ВСУ. Всего в операции участвовало 89 человек. В Польше прошла торжественная церемония награждения полицейских-саперов, которые тайно разминировали территорию Украины на протяжение пяти месяцев. Их наградил президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце Варшавы. «Я благодарю за опасную службу, которую вы выполнили», — заявил Анджей Дуда. Его слова приводит издание «Мысли Польши». Он отметил, что польские сотрудники присутствовали на Украине тайно и выполняли гуманитарное задание. Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что полицейский отряд провел успешную операцию по разминированию территории Украины. Отмечалось, что такое решение было вынужденной мерой из-за нехватки саперов у ВСУ. Всего в операции участвовало 89 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям