В Китае приостановили приемку американских Boeing

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В Китае прекратили прием американских Boeing и оборудования для них
В Китае прекратили прием американских Boeing и оборудования для них Фото:

Китай прекращает импорт американских самолетов Boeing и запчастей для них из-за взаимных пошлин с США. Об этом сообщают китайские СМИ.

«Власти Китая попросили внутренние авиакомпании приостановить прием американских самолетов Boeing», — пишет Sina-Corp и другие китайские СМИ со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что также Китай прекращает закупки любых запчастей и оборудования для американских самолетов. Такие меры, вероятно, связаны с введением взаимных тарифов страны с США.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары. КНР, в свою очередь, ввела ответные пошлины. В настоящее время взаимные тарифы составляют 175%. 

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Китай прекращает импорт американских самолетов Boeing и запчастей для них из-за взаимных пошлин с США. Об этом сообщают китайские СМИ. «Власти Китая попросили внутренние авиакомпании приостановить прием американских самолетов Boeing», — пишет Sina-Corp и другие китайские СМИ со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что также Китай прекращает закупки любых запчастей и оборудования для американских самолетов. Такие меры, вероятно, связаны с введением взаимных тарифов страны с США. Ранее президент Штатов Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары. КНР, в свою очередь, ввела ответные пошлины. В настоящее время взаимные тарифы составляют 175%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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