В Китае приостановили приемку американских Boeing

Китай прекращает импорт американских самолетов Boeing и запчастей для них из-за взаимных пошлин с США. Об этом сообщают китайские СМИ.
«Власти Китая попросили внутренние авиакомпании приостановить прием американских самолетов Boeing», — пишет Sina-Corp и другие китайские СМИ со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что также Китай прекращает закупки любых запчастей и оборудования для американских самолетов. Такие меры, вероятно, связаны с введением взаимных тарифов страны с США.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары. КНР, в свою очередь, ввела ответные пошлины. В настоящее время взаимные тарифы составляют 175%.
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