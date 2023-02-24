Награду матери погибшего вручили 23 Февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Лесном Свердловской области матери погибшего в ходе спецоперации Егора Иванова вручили орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации в соцсети «ВКонтакте».

«Указом президента РФ за ратную доблесть при выполнении боевых задач в районе спецоперации орденом Мужества награжден лесничанин Иванов Егор Игоревич. Посмертно», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что государственную награду матери вручили в День защитника Отечества.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как неоднократно заявлял российский лидер, главной задачей спецоперации является защита мирного населения Донбасса.