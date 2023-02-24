24 февраля 2023

Погибшего на Украине свердловского бойца наградили орденом Мужества. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Награду матери погибшего вручили 23 Февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Лесном Свердловской области матери погибшего в ходе спецоперации Егора Иванова вручили орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации в соцсети «ВКонтакте».

«Указом президента РФ за ратную доблесть при выполнении боевых задач в районе спецоперации орденом Мужества награжден лесничанин Иванов Егор Игоревич. Посмертно», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что государственную награду матери вручили в День защитника Отечества.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как неоднократно заявлял российский лидер, главной задачей спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

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В Лесном Свердловской области матери погибшего в ходе спецоперации Егора Иванова вручили орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». «Указом президента РФ за ратную доблесть при выполнении боевых задач в районе спецоперации орденом Мужества награжден лесничанин Иванов Егор Игоревич. Посмертно», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что государственную награду матери вручили в День защитника Отечества. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как неоднократно заявлял российский лидер, главной задачей спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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