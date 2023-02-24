24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Перми у блинопеков одни из самых низких зарплат в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Парке Маяковского. Екатеринбург, блины, масленица, парк маяковский
На блинах в Перми много не заработать Фото:

Мастера по жарке блинов в Пермском крае получают гораздо меньше, чем их коллеги из других регионов страны. Это выяснили аналитики компании HeadHunter, которые поделились к празднику Масленицы своим исследованием с URA.RU.

«В Пермском крае специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 27,3 тыс. рублей в месяц. За последний год в регионе было открыто около 70 вакансий для блинопеков», — говорится в сообщении.

Самые высокие зарплаты у московских блинопеков — в среднем 58,8 тыс. рублей. Далее идут Тверская (50,4 тыс.), Вологодская (49,5 тыс.), Новгородская область и Смоленская области (49,1 тыс.). Самые маленькие зарплаты у поваров Башкортостана — 24,6 тыс. рублей.

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Мастера по жарке блинов в Пермском крае получают гораздо меньше, чем их коллеги из других регионов страны. Это выяснили аналитики компании HeadHunter, которые поделились к празднику Масленицы своим исследованием с URA.RU. «В Пермском крае специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 27,3 тыс. рублей в месяц. За последний год в регионе было открыто около 70 вакансий для блинопеков», — говорится в сообщении. Самые высокие зарплаты у московских блинопеков — в среднем 58,8 тыс. рублей. Далее идут Тверская (50,4 тыс.), Вологодская (49,5 тыс.), Новгородская область и Смоленская области (49,1 тыс.). Самые маленькие зарплаты у поваров Башкортостана — 24,6 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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