В Перми у блинопеков одни из самых низких зарплат в России

25 февраля 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

На блинах в Перми много не заработать Фото: Размик Закарян © URA.RU Мастера по жарке блинов в Пермском крае получают гораздо меньше, чем их коллеги из других регионов страны. Это выяснили аналитики компании HeadHunter, которые поделились к празднику Масленицы своим исследованием с URA.RU. «В Пермском крае специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 27,3 тыс. рублей в месяц. За последний год в регионе было открыто около 70 вакансий для блинопеков», — говорится в сообщении. Самые высокие зарплаты у московских блинопеков — в среднем 58,8 тыс. рублей. Далее идут Тверская (50,4 тыс.), Вологодская (49,5 тыс.), Новгородская область и Смоленская области (49,1 тыс.). Самые маленькие зарплаты у поваров Башкортостана — 24,6 тыс. рублей.

Мастера по жарке блинов в Пермском крае получают гораздо меньше, чем их коллеги из других регионов страны. Это выяснили аналитики компании HeadHunter, которые поделились к празднику Масленицы своим исследованием с URA.RU. «В Пермском крае специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 27,3 тыс. рублей в месяц. За последний год в регионе было открыто около 70 вакансий для блинопеков», — говорится в сообщении. Самые высокие зарплаты у московских блинопеков — в среднем 58,8 тыс. рублей. Далее идут Тверская (50,4 тыс.), Вологодская (49,5 тыс.), Новгородская область и Смоленская области (49,1 тыс.). Самые маленькие зарплаты у поваров Башкортостана — 24,6 тыс. рублей.