В Перми у блинопеков одни из самых низких зарплат в России

Мастера по жарке блинов в Пермском крае получают гораздо меньше, чем их коллеги из других регионов страны. Это выяснили аналитики компании HeadHunter, которые поделились к празднику Масленицы своим исследованием с URA.RU.
«В Пермском крае специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 27,3 тыс. рублей в месяц. За последний год в регионе было открыто около 70 вакансий для блинопеков», — говорится в сообщении.
Самые высокие зарплаты у московских блинопеков — в среднем 58,8 тыс. рублей. Далее идут Тверская (50,4 тыс.), Вологодская (49,5 тыс.), Новгородская область и Смоленская области (49,1 тыс.). Самые маленькие зарплаты у поваров Башкортостана — 24,6 тыс. рублей.
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