25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Перми разыскивают сторонников ЧВК «Вагнер» для сотрудничества

В Пермском крае на базе спортклубов хотят создать центры набора в ЧВК «Вагнер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Владельцам спортклубов предлагают помочь ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае разыскивают сторонников ЧВК «Вагнер» среди руководителей и владельцев патриотических и спортивных организаций, готовых оказать содействие по формированию центров сбора для отправки на передовую. Об этом сообщил пермский участник спецоперации на Украине и автор telegram-канала «Прикамские витязи».

«Приглашаем к сотрудничеству сторонников ЧВК „Вагнер“. Ищем владельцев и руководителей спортивных и патриотических клубов из регионов. Предлагаем разместить на территории организаций городские центры набора в частную военную компанию», — указано в сообщении.

В Прикамье ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию осенью прошлого года. Тогда на центральных улицах Перми появились билборды. URA.RU уже писало, что жителей Коми-Пермяцкого округа также призывают вступать в частную военную компанию «Вагнер». На жилых домах Кудымкара в преддверии Дня защитника Отечества в 2023 году появились соответствующие баннеры.

Спецоперация ВС России на Украине проводится с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от киевской агрессии. Еще одна важная задача спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.

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В Пермском крае разыскивают сторонников ЧВК «Вагнер» среди руководителей и владельцев патриотических и спортивных организаций, готовых оказать содействие по формированию центров сбора для отправки на передовую. Об этом сообщил пермский участник спецоперации на Украине и автор telegram-канала «Прикамские витязи». «Приглашаем к сотрудничеству сторонников ЧВК „Вагнер“. Ищем владельцев и руководителей спортивных и патриотических клубов из регионов. Предлагаем разместить на территории организаций городские центры набора в частную военную компанию», — указано в сообщении. В Прикамье ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию осенью прошлого года. Тогда на центральных улицах Перми появились билборды. URA.RU уже писало, что жителей Коми-Пермяцкого округа также призывают вступать в частную военную компанию «Вагнер». На жилых домах Кудымкара в преддверии Дня защитника Отечества в 2023 году появились соответствующие баннеры. Спецоперация ВС России на Украине проводится с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от киевской агрессии. Еще одна важная задача спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.
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