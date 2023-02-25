В Перми разыскивают сторонников ЧВК «Вагнер» для сотрудничества

В Пермском крае на базе спортклубов хотят создать центры набора в ЧВК «Вагнер»

26 февраля 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Владельцам спортклубов предлагают помочь ЧВК «Вагнер» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае разыскивают сторонников ЧВК «Вагнер» среди руководителей и владельцев патриотических и спортивных организаций, готовых оказать содействие по формированию центров сбора для отправки на передовую. Об этом сообщил пермский участник спецоперации на Украине и автор telegram-канала «Прикамские витязи». «Приглашаем к сотрудничеству сторонников ЧВК „Вагнер“. Ищем владельцев и руководителей спортивных и патриотических клубов из регионов. Предлагаем разместить на территории организаций городские центры набора в частную военную компанию», — указано в сообщении. В Прикамье ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию осенью прошлого года. Тогда на центральных улицах Перми появились билборды. URA.RU уже писало, что жителей Коми-Пермяцкого округа также призывают вступать в частную военную компанию «Вагнер». На жилых домах Кудымкара в преддверии Дня защитника Отечества в 2023 году появились соответствующие баннеры. Спецоперация ВС России на Украине проводится с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от киевской агрессии. Еще одна важная задача спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.

В Пермском крае разыскивают сторонников ЧВК «Вагнер» среди руководителей и владельцев патриотических и спортивных организаций, готовых оказать содействие по формированию центров сбора для отправки на передовую. Об этом сообщил пермский участник спецоперации на Украине и автор telegram-канала «Прикамские витязи». «Приглашаем к сотрудничеству сторонников ЧВК „Вагнер“. Ищем владельцев и руководителей спортивных и патриотических клубов из регионов. Предлагаем разместить на территории организаций городские центры набора в частную военную компанию», — указано в сообщении. В Прикамье ЧВК «Вагнер» развернула активную рекламную кампанию осенью прошлого года. Тогда на центральных улицах Перми появились билборды. URA.RU уже писало, что жителей Коми-Пермяцкого округа также призывают вступать в частную военную компанию «Вагнер». На жилых домах Кудымкара в преддверии Дня защитника Отечества в 2023 году появились соответствующие баннеры. Спецоперация ВС России на Украине проводится с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от киевской агрессии. Еще одна важная задача спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.