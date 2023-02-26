В довыборах в Пермском крае примут участие друг мэра и житель Ленобласти

На довыборы в местные думы в Пермском крае заявились пять партий

После проверки подписей число кандидатов может сократиться Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае зафиксирован неожиданный интерес кандидатов к довыборам в местные думы 23 апреля. На четыре мандата выдвинуто 20 кандидатов, то есть конкуренция составляет пять человек на место, сообщает пресс-служба крайизбиркома. Инсайдеры в политэлитах связывают это с политическим умыслом: став депутатами сейчас, они успеют подготовить свои округа к основным выборам, которые пройдут через полтора года.

Самая высокая конкуренция — на мандат депутата Чусовской думы, шесть человек на место. По пять кандидатов — на два вакантных места в думе Осы, четыре человека борются за мандат в Добрянке.

В Осе «Единая Россия» делает ставку на давнего товарища мэра города Алексея Григорьева, нефтяника Олега Бочкарева. В другом округе в Осе основным кандидатом является бывший депутат Марина Сухоплюева, которая в выборах 2019 года учувствовала от «Справедливой России» и проиграла «Единой России» несколько голосов. В Добрянке фаворитом является пермская чиновница, сотрудница ГБУ «Центр развития ЖКХ» Елену Алексашкину.

В Чусовом большое число претендентов связано с тем, что власти выставили однофамильца против местного ЛОМа Михаила Анисимова, который идет от КПРФ. Бригадир «Чусовского металлургического завода» Игорь Анисимов в бюллетене «встанет» раньше, чем сможет запутать избирателя.

Кандидатов по четырем округам расставили все парламентские партии. И одна малоизвестная «Партия социальной защиты». По данным ГАС «Выборы», партия выдвинула в Добрянскую думу безработного жителя г. Сланцы Ленинградской области Виктора Перова. «Тут все просто. Партия должна участвовать в выборах, чтобы ее не ликвидировали и не исключили из реестра политических партий. Поэтому они заявляются на все кампании, которые есть. Но смогут ли собрать подписи — большой вопрос», — говорит собеседник в политтусовке.