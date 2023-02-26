В управлении полиции ХМАО вскрыли нарушения в расследовании уголовного дела

УМВД начало проверку из-за бездействия сотрудников полиции в Советском районе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Управление МВД начало проверку в отделе полиции Советского района из-за затягивания расследования уголовного дела. Речь идет о расследовании уголовного дела, в котором двое мужчин с пистолетом из Оренбургской области сломали руку посетителю клуба, заступившегося за девушку. Об этом URA.RU рассказал адвокат одного из пострадавших Максим Суманеев.

«Сначала внутреннюю служебную проверку провели в отделении Советского района, там сотрудники получили наказание. Я с результатами не согласился и обжаловал их в УМВД ХМАО. И сейчас в управлении также признали волокиту, уже четвертый месяц все это длится», — сказал Суманеев.

В распоряжении редакции есть копия документа, в котором говорится, что доводы адвоката были подтверждены. «Расследование указанного уголовного дела взято на особый контроль отделом организации дознания УМВД по округу», — сказано в документе. В пресс-службе УМВД по ХМАО оперативно получить комментарий не удалось.

В Советском районе двое мужчин из Оренбургской области, один из которых был вооружен пистолетом, возле одного из ночных клубов напали на местных жителей, вступившихся за девушек. В результате потасовки потерпевший Вячеслав Обухов получил перелом руки, а у прохожего, сделавшего замечание нападавшим, открытый перелом ноги.