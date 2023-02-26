Ответственный за парки в Сургуте покидает свой пост ради работы коммунальщиком

Роман Богач возглавит коммунальное предприятие Сургутского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач, который до этого возглавлял департамент городского хозяйства администрации города, покидает свой пост. Об это URA.RU сообщили в мэрии города.

«Роман Богач уходит с должности директора МКУ „Лесопарковое хозяйство“. 28 февраля у него последний рабочий день. Роман Алексеевич более 20 лет проработал на руководящих должностях в муниципальных предприятиях Сургута, а также в администрации города», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций города.

К руководству МКУ «Лесопарковое хозяйство» Богач приступил с апреля 2021 года. До этого он три с половиной года занимал должность директора департамента городского хозяйства администрации Сургута. Но ушел с должности после назначения нового главы города и вновь возглавил «Управление лесопаркового хозяйства».

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента Сургута Роман Богач возглавит коммунальное предприятие Сургутского района «УТВиВ №1», оказавшееся в центре коррупционного скандала. Два прежних руководителя данной организации сейчас находятся под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий.