26 февраля 2023
25 февраля 2023

Ответственный за парки в Сургуте покидает свой пост ради работы коммунальщиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник по уборке снега в детском саде
Роман Богач возглавит коммунальное предприятие Сургутского района Фото:

В Сургуте директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач, который до этого возглавлял департамент городского хозяйства администрации города, покидает свой пост. Об это URA.RU сообщили в мэрии города.

«Роман Богач уходит с должности директора МКУ „Лесопарковое хозяйство“. 28 февраля у него последний рабочий день. Роман Алексеевич более 20 лет проработал на руководящих должностях в муниципальных предприятиях Сургута, а также в администрации города», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций города.

К руководству МКУ «Лесопарковое хозяйство» Богач приступил с апреля 2021 года. До этого он три с половиной года занимал должность директора департамента городского хозяйства администрации Сургута. Но ушел с должности после назначения нового главы города и вновь возглавил «Управление лесопаркового хозяйства».

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента Сургута Роман Богач возглавит коммунальное предприятие Сургутского района «УТВиВ №1», оказавшееся в центре коррупционного скандала. Два прежних руководителя данной организации сейчас находятся под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий.

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В Сургуте директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач, который до этого возглавлял департамент городского хозяйства администрации города, покидает свой пост. Об это URA.RU сообщили в мэрии города. «Роман Богач уходит с должности директора МКУ „Лесопарковое хозяйство“. 28 февраля у него последний рабочий день. Роман Алексеевич более 20 лет проработал на руководящих должностях в муниципальных предприятиях Сургута, а также в администрации города», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций города. К руководству МКУ «Лесопарковое хозяйство» Богач приступил с апреля 2021 года. До этого он три с половиной года занимал должность директора департамента городского хозяйства администрации Сургута. Но ушел с должности после назначения нового главы города и вновь возглавил «Управление лесопаркового хозяйства». Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента Сургута Роман Богач возглавит коммунальное предприятие Сургутского района «УТВиВ №1», оказавшееся в центре коррупционного скандала. Два прежних руководителя данной организации сейчас находятся под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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