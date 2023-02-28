В Перми пройдет «прожарочка» известных в городе медийных персон

В пермском клубе 12 марта пройдет шоу черного юмора «Прожарочка» (18+), сделанное на манер известного шоу на телеканале «ТНТ4». На шоу одни известные люди «прожарят» шутками других известных пермяков.
«Будут по-черному смешные шутки про наших пермских медийных звезд. Юмористическое шоу состоится в клубе Атмосфера», — указано в объявлении шоу.
Шутить на «Прожарочке» будут над Катей Гвоздиковой — главным организатором хайпового мероприятия «День явления богини продаж (Фестиваль на дорогом и богатом)». «Прожарят» блогера-сексолога Ирину Боровик. Выслушивать о себе будут шутки также предприниматель, совладелец сети магазинов #forelperm Алексей Пушкарев и в прошлом совладелец мебельной компании, эксперт по кросс-маркетингу Алена Филиппова.
«Прожаривать» известных пермяков будут эксперт по маркетингу Мария Власова, блогер Анастасия Арапова и тренер по креативному мышлению и публичным выступлениям Владислав Афонин. Сбор гостей — в 18:00. Вход — от 700 рублей до 3500 рублей в зависимости от тарифа.
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