В свердловской полиции придумали, чем заманить уволившихся офицеров

Руководители свердловского ГУ МВД обещают уволившимся сотрудникам дать новые звания

Инсайдер уверен, что силовики обзванивают бывших коллег, предлагая новые звания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководители ГУ МВД по Свердловской области просят уволившихся сотрудников вернуться на службу, предлагая им высокие звания и новые должности. Так в ведомстве пытаются бороться с некомплектом, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Официальной информации по поводу вербовки экс-офицеров не поступало.

«Некоторые достойные офицеры увольнялись именно из-за того, что годами не могли получить долгожданное звание. От этого у них и зарплата была ниже, и самолюбие страдало: видят, что повышают коллег, а сами остаются не у дел», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что руководители свердловской полиции возлагают особые надежды на таких сотрудников и считают, что могут вернуть их в ведомство. «Начальство не думает, что люди уже могли найти себе работу по душе, вместо полиции. Мало кто из ушедших решит вернуться, хотя нескольких человек за последний месяц все же удалось вновь завербовать», — сказал инсайдер.

По словам другого собеседника агентства, руководители ГУ МВД (в частности, замначальника Сергей Ремезков) не держатся за уволившихся сотрудников, делая ставку на новых кандидатов на должности. «Новые меньше жалуются и усерднее работают. Они еще не успели оборзеть», — резюмировал инсайдер.

URA.RU обратилось в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Ремезков обзванивает бывших сотрудников, предлагая им вернуться в ведомство. По словам инсайдера, им предлагают высокую зарплату и более комфортные условия труда.