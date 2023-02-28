Отшельница живет в тайге Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Челябинец отправил своей тетке, таежной отшельнице Агафье Лыковой, посылку со свечами и рукавицами. Информация об этом размещена в соцсетях.

«Уральский старообрядец Антон Лыков поделился радостной новостью: он отправил своей тетке, таежной отшельнице Агафье Лыковой, большую посылку, и на днях удостоверился, что она дошла до адресата. Антон поделился, что отправил Агафье Карповне 100 свечей, меховые рукавицы из овчины, журнальный церковный календарь и личное письмо», — сообщил паблик «Старовер Урала» соцсети ВКонтакте.

Как рассказывается в паблике, Лыков неоднократно гостил в «таежном тупике». Однажды летом он уехал туда почти на месяц — помогал родственнице вести хозяйство, много общался с ней и совместно молился.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых из большой семьи таежных отшельников Лыковых, обнаруженной в 1978 году. Отшельница, которой уже около 80 лет, продолжает жить в тайге одна и занимается хозяйством. В июне прошлого года URA.RU сообщало, что Агафья Лыкова написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой ее навестить.