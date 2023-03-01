В пермской школе учитель назвала подростка «предателем и ублюдком» и напомнила про Украину. Видео

02 марта 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в одной из школ Пермского края Фото: Илья Московец © URA.RU Учительница одной из школ Пермского края оскорбила ученика за опоздание на конкурс к 23 февраля. Соответствующее сообщение опубликовал telegram-канал SOTA (учредитель внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), также разместив видео. На нем женщина, которая, по утверждению telegram-канала, является преподавателем, обвиняет подростка в том, что у него не развито чувство патриотизма, а также запрещает ему приходить в класс. Женщина также называет школьника «предателем» и «ублюдком». «Ты предатель. Почему ты опоздал? Ты в этом классе учиться больше не будешь, ты мне не подчиняешься, ты ноль с палочкой, никто. Ты для меня ноль, ублюдок. Ублюдок и все. Таких знаешь сколько сейчас в Украине? Вот сюда вот в висок, и куда хочешь. Вы должны были себя вообще проявить, вставать в шеренгу, все мальчики, всегда так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен? Так значит, ублюдки, если у вас с детства нет этого патриотизма, ноль», — говорит на видеозаписи женщина. В telegram-канале SOTA утверждается, что женщину на видео зовут Александра Федурина. Ранее она занимала должность директора Сылвенской школы имени В. Каменского, сейчас работает там же учителем. Оскорбленный подросток является учеником восьмого класса, он учится на «отлично» и «хорошо». В Сылвенской школе URA.RU подтвердили информацию об инциденте, сообщив что на видео именно Александра Федурина, которая является учителем физики. Редакция отправила запросы в краевое министерство образования, а также ГУ МВД РФ по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учительница одной из школ Пермского края оскорбила ученика за опоздание на конкурс к 23 февраля. Соответствующее сообщение опубликовал telegram-канал SOTA (учредитель внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), также разместив видео. На нем женщина, которая, по утверждению telegram-канала, является преподавателем, обвиняет подростка в том, что у него не развито чувство патриотизма, а также запрещает ему приходить в класс. Женщина также называет школьника «предателем» и «ублюдком». «Ты предатель. Почему ты опоздал? Ты в этом классе учиться больше не будешь, ты мне не подчиняешься, ты ноль с палочкой, никто. Ты для меня ноль, ублюдок. Ублюдок и все. Таких знаешь сколько сейчас в Украине? Вот сюда вот в висок, и куда хочешь. Вы должны были себя вообще проявить, вставать в шеренгу, все мальчики, всегда так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен? Так значит, ублюдки, если у вас с детства нет этого патриотизма, ноль», — говорит на видеозаписи женщина. В telegram-канале SOTA утверждается, что женщину на видео зовут Александра Федурина. Ранее она занимала должность директора Сылвенской школы имени В. Каменского, сейчас работает там же учителем. Оскорбленный подросток является учеником восьмого класса, он учится на «отлично» и «хорошо». В Сылвенской школе URA.RU подтвердили информацию об инциденте, сообщив что на видео именно Александра Федурина, которая является учителем физики. Редакция отправила запросы в краевое министерство образования, а также ГУ МВД РФ по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.