Учитель пермской школы, назвавшая ученика «предателем», извинилась и уволилась

Педагог извинилась за случившееся и покинула школу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В министерстве образования Пермского края URA.RU прокомментировали скандальное видео, на котором педагог сылвенской школы Светлана Федурина называет ученика «ублюдком и предателем». В ведомстве поведение педагога назвали недопустимым и отметили, что она больше не работает в школе.

«Безусловно, такое поведение учителя недопустимо. Конечно, деятельность педагога эмоционально напряженная, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику. Краевое министерство образования и науки берет наличный контроль сложившуюся ситуацию. Учитель уже принес публичные извинения ученику. Сейчас педагог принял решение об увольнении по собственному желанию», — пояснили URA.RU в пресс-службе минобразования края.

В пресс-службе ГУ МВД по Прикамью информагентству рассказали, что полиция провела проверку в школе, «по результатам которой, материалы направлены по подведомственности в прокуратуру Пермского района». В школе URA.RU заявляли о проверке, инициированной прокуратурой и управлением образования Пермского района в отношении учителя. В образовательном учреждении также отмечали, что на время проверки Федурина была отстранена от работы.

Ранее telegram-канала SOTA (главный редактор интернет-издания Sota признан в РФ иногентом) опубликовал видео. На нем педагог оскорбляет школьника, называя его «предателем и «ублюдком» и приводит в пример Украину.

Поводом для оскорблений могло послужить опоздание юноши на концерт, приуроченный к Дню защитника Отечества.