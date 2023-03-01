Учитель пермской школы, назвавшая подростка «предателем», отстранена от работы

В школе проводится проверка по факту случившегося Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учитель школы имени Каменского в Сылве (Пермский край) Светлана Федурина, оскорбившая учащегося и назвашая его «ублюдком и предателем», отстранена от работы. Сейчас в учебном заведении проводится проверка по факту случившегося. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Гайнутдинова.

«Могу сказать, что видео [появившееся в Сети] — не фейк. Это действительно педагог нашей школы, преподаватель физики Светлана Федурина. Сейчас ведется расследование, в котором принимают участие прокуратура Пермского района, а также управление образования администрации района. Учитель на время проверки о работы отстранена», — сказала Гайнутдинова. Педагог также уточнила, что на видео учитель беседует с учащимся восьмого класса школы. Разговор между ними произошел 22 февраля.

В среду, 1 марта, telegram-канала SOTA (главный редактор интернет-издания Sota признан в РФ иногентом) опубликовал видео, на котором преподаватель называет школьника «предателем и «ублюдком». Поводом для оскорблений могло послужить опоздание юноши на выступление к 23 февраля. URA.RU обратилось за комментариями в министерство образования Пермского края, а также ГУ МВД по Пермскому краю, ответы к моменту опубликования материала не в редакцию не поступили.