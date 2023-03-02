02 марта 2023

В свердловском селе при пожаре в жилом доме погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 56 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В селе Русская Тавра (Красноуфимский район, Свердловская область) при пожаре в частном жилом доме погиб человек. Инцидент произошел вечером 1 марта на улице Мира, сообщает 32-й пожарно-спасательный отряд региона.

«При пожаре в частном доме по улице Мира в Русской Тавре погиб человек», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пожарные просят граждан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

По данным сотрудников МЧС, площадь пожара составила 56 квадратных метров. «Повреждены стены, пол и домашнее имущество», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 1 марта в селе Русская Тавра
Фото:

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В селе Русская Тавра (Красноуфимский район, Свердловская область) при пожаре в частном жилом доме погиб человек. Инцидент произошел вечером 1 марта на улице Мира, сообщает 32-й пожарно-спасательный отряд региона. «При пожаре в частном доме по улице Мира в Русской Тавре погиб человек», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пожарные просят граждан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. По данным сотрудников МЧС, площадь пожара составила 56 квадратных метров. «Повреждены стены, пол и домашнее имущество», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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