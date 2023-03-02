Площадь пожара составила 56 квадратных метров (архивное фото)
В селе Русская Тавра (Красноуфимский район, Свердловская область) при пожаре в частном жилом доме погиб человек. Инцидент произошел вечером 1 марта на улице Мира, сообщает 32-й пожарно-спасательный отряд региона.
«При пожаре в частном доме по улице Мира в Русской Тавре погиб человек», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пожарные просят граждан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.
По данным сотрудников МЧС, площадь пожара составила 56 квадратных метров. «Повреждены стены, пол и домашнее имущество», — отметили в ведомстве.
Инцидент произошел вечером 1 марта в селе Русская Тавра
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