14 мая 2025

Пермские власти опровергли закрытие пандуса у детской поликлиники. Фото

Минздрав: проход к пандусу у детской поликлиники на улице Соловьева открыт
© Служба новостей «URA.RU»
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В детскую поликлинику получится зайти с коляской
В детскую поликлинику получится зайти с коляской Фото:

Строители не перекрывали пандус у детской поликлиники на улице Соловьева. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. Ранее на невозможность попасть в учреждение мамам с колясками и инвалидам жаловались местные жители.

"Проход к пандусу детской поликлиники по улице Павла Соловьева, 3 доступен. Фото сделаны администрацией медучреждения утром 14 мая 2025 года", — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что мамы с колясками пожаловались на перекрытый пандус у детской поликлиники. Строители якобы закрыли его во время ремонта фасада здания.

Въезд на пандус не перекрыт ограждением
Въезд на пандус не перекрыт ограждением
Фото:

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Строители не перекрывали пандус у детской поликлиники на улице Соловьева. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. Ранее на невозможность попасть в учреждение мамам с колясками и инвалидам жаловались местные жители. "Проход к пандусу детской поликлиники по улице Павла Соловьева, 3 доступен. Фото сделаны администрацией медучреждения утром 14 мая 2025 года", — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что мамы с колясками пожаловались на перекрытый пандус у детской поликлиники. Строители якобы закрыли его во время ремонта фасада здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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