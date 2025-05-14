В детскую поликлинику получится зайти с коляской
Строители не перекрывали пандус у детской поликлиники на улице Соловьева. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. Ранее на невозможность попасть в учреждение мамам с колясками и инвалидам жаловались местные жители.
"Проход к пандусу детской поликлиники по улице Павла Соловьева, 3 доступен. Фото сделаны администрацией медучреждения утром 14 мая 2025 года", — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что мамы с колясками пожаловались на перекрытый пандус у детской поликлиники. Строители якобы закрыли его во время ремонта фасада здания.
Въезд на пандус не перекрыт ограждением
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