Завод территории опережающего развития в Пермском крае сократил убыток

Чусовской завод по восстановлению труб (ООО «ЧЗВТ») Пермского края показал убыток более 4,7 млн рублей и увеличил выручку. В 2023 году предприятие получило более 5,7 млн рублей убытков.
«ООО „ЧЗВТ“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 464,2 млн рублей, убыток — 4,78 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составляла 338,2 млн рублей.
ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» зарегистрировано в 2016 году. Завод стал первым резидентом Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой». Специализируется на ремонте и переизоляции труб в заводских условиях. Оказывает услуги по изоляции труб нефтяных и газопроводов.
Ранее URA.RU сообщало, что пермское АО «Племенной конный завод „Куединский“ показал убыток в 3,8 млн рублей и сократил выручку. В 2023 году предприятие получило более 8,5 млн рублей убытков.
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