14 мая 2025

Завод территории опережающего развития в Пермском крае сократил убыток

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод является первым резидентом ТОСЭР «Чусовой»
Завод является первым резидентом ТОСЭР «Чусовой» Фото:

Чусовской завод по восстановлению труб (ООО «ЧЗВТ») Пермского края показал убыток более 4,7 млн рублей и увеличил выручку. В 2023 году предприятие получило более 5,7 млн рублей убытков.

«ООО „ЧЗВТ“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 464,2 млн рублей, убыток — 4,78 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составляла 338,2 млн рублей.

ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» зарегистрировано в 2016 году. Завод стал первым резидентом Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой». Специализируется на ремонте и переизоляции труб в заводских условиях. Оказывает услуги по изоляции труб нефтяных и газопроводов.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское АО «Племенной конный завод „Куединский“ показал убыток в 3,8 млн рублей и сократил выручку. В 2023 году предприятие получило более 8,5 млн рублей убытков. 

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Чусовской завод по восстановлению труб (ООО «ЧЗВТ») Пермского края показал убыток более 4,7 млн рублей и увеличил выручку. В 2023 году предприятие получило более 5,7 млн рублей убытков. «ООО „ЧЗВТ“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 464,2 млн рублей, убыток — 4,78 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составляла 338,2 млн рублей. ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» зарегистрировано в 2016 году. Завод стал первым резидентом Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой». Специализируется на ремонте и переизоляции труб в заводских условиях. Оказывает услуги по изоляции труб нефтяных и газопроводов. Ранее URA.RU сообщало, что пермское АО «Племенной конный завод „Куединский“ показал убыток в 3,8 млн рублей и сократил выручку. В 2023 году предприятие получило более 8,5 млн рублей убытков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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