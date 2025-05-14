14 мая 2025

В Перми встали трамваи на улице Уральской. Видео

В Перми встали трамваи на улице Уральской из-за ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Два трамвая №4 и №9 не приехали по расписанию
Два трамвая №4 и №9 не приехали по расписанию Фото:

Трамваи встали утром 15 мая на улице Уральской в Перми Очевидцы в соцсетях сообщили, что не могут уехать из Рабочего поселка в центр. Два трамвая №4 и №9 не приехали по расписанию, людям пришлось долго ждать на остановке.

в 07:48 на трамвайных путях по улице Уральской произошло ДТП двух автомобилей. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, остановил вагон и сообщил о данном факте в центральную диспетчерскую службу, — пояснили URA.RU в «Пермгорэлектротрансе».

Там добавили, что движение на участке уже восстановили. Это произошло в 08:54.

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Трамваи встали утром 15 мая на улице Уральской в Перми Очевидцы в соцсетях сообщили, что не могут уехать из Рабочего поселка в центр. Два трамвая №4 и №9 не приехали по расписанию, людям пришлось долго ждать на остановке. в 07:48 на трамвайных путях по улице Уральской произошло ДТП двух автомобилей. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, остановил вагон и сообщил о данном факте в центральную диспетчерскую службу, — пояснили URA.RU в «Пермгорэлектротрансе». Там добавили, что движение на участке уже восстановили. Это произошло в 08:54.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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