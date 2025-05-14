Два трамвая №4 и №9 не приехали по расписанию
Трамваи встали утром 15 мая на улице Уральской в Перми Очевидцы в соцсетях сообщили, что не могут уехать из Рабочего поселка в центр. Два трамвая №4 и №9 не приехали по расписанию, людям пришлось долго ждать на остановке.
в 07:48 на трамвайных путях по улице Уральской произошло ДТП двух автомобилей. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, остановил вагон и сообщил о данном факте в центральную диспетчерскую службу, — пояснили URA.RU в «Пермгорэлектротрансе».
Там добавили, что движение на участке уже восстановили. Это произошло в 08:54.
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