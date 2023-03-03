03 марта 2023

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения в свердловском интернате

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о причинении телесных повреждений несовершеннолетней воспитаннице интерната в городе Североуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

«Руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено возбудить уголовное дело, представив доклад об установленных обстоятельствах. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ.

Ранее URA.RU сообщало об избиении несовершеннолетней в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Североуральска (Свердловская область). Одна из учениц центра избила 13-летнюю девочку.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о причинении телесных повреждений несовершеннолетней воспитаннице интерната в городе Североуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства. «Руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено возбудить уголовное дело, представив доклад об установленных обстоятельствах. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. Ранее URA.RU сообщало об избиении несовершеннолетней в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Североуральска (Свердловская область). Одна из учениц центра избила 13-летнюю девочку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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