Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения в свердловском интернате

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о причинении телесных повреждений несовершеннолетней воспитаннице интерната в городе Североуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
«Руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено возбудить уголовное дело, представив доклад об установленных обстоятельствах. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ.
Ранее URA.RU сообщало об избиении несовершеннолетней в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Североуральска (Свердловская область). Одна из учениц центра избила 13-летнюю девочку.
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