Трамп рассказал о давней просьбе к Путину

Трамп заявил, что просил Путина «не захватывать чужие страны»

05 марта 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп предупреждал Владимира Путина о возможности России столкнуться с тяжелым ударом Фото: Официальный сайт Президента РФ Экс-президент США Дональд Трамп выступал с просьбами к президенту России Владимиру Путину о том, чтобы он отказался от своих планов о якобы захвате чужих стран. Об этом рассказал сам Дональд Трамп. «Я говорил ему: «Владимир, не делай этого, не захватывай страны, поскольку в таком случае Москва окажется под тяжелым ударом», — сказал Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии. Трамп не стал говорить, о каком конкретно ударе идет речь, но отметил, что Владимир Путин не поверил в правдивость его слов. Также политик добавил, что при переизбрании на пост президента «выгонит» из американского правительства всех тех, кто поддерживает разжигание конфликта на Украине. Ранее Трамп выступал с высказываниями о том, что в случае переизбрания на пост президента США он немедленно организует встречу между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он признал, что из-за воинственных политиков из Белого дома мир остановился в шаге от начала мировой войны, передает «Национальная служба новостей».

Экс-президент США Дональд Трамп выступал с просьбами к президенту России Владимиру Путину о том, чтобы он отказался от своих планов о якобы захвате чужих стран. Об этом рассказал сам Дональд Трамп. «Я говорил ему: «Владимир, не делай этого, не захватывай страны, поскольку в таком случае Москва окажется под тяжелым ударом», — сказал Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии. Трамп не стал говорить, о каком конкретно ударе идет речь, но отметил, что Владимир Путин не поверил в правдивость его слов. Также политик добавил, что при переизбрании на пост президента «выгонит» из американского правительства всех тех, кто поддерживает разжигание конфликта на Украине. Ранее Трамп выступал с высказываниями о том, что в случае переизбрания на пост президента США он немедленно организует встречу между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он признал, что из-за воинственных политиков из Белого дома мир остановился в шаге от начала мировой войны, передает «Национальная служба новостей».