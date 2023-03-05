Подростки сбежали из Центра помощи детям 5 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Магнитный Ашинского района (Челябинская область) 5 марта двое подростков сбежали из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщила поисково-спасательный отряд «Альфа-спас» в социальных сетях.

«Разыскиваются пропавшие: Ханнова Милана Ибрагимовна 23.05.2006 года рождения и Матвеев Сергей Владимирович 18.06.2007 года рождения. Подростки ушли из МБУ СО „Центр помощи детям“ и по настоящее время их местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке указаны приметы девушки: рост 151 см, худощавое телосложение, русые волосы ниже плеч, карие глаза. Она была одета в серую куртку с капюшоном и светоотражающими полосками, черные брюки. Другой подросток ростом 164 см, худощавого телосложения, с темно-русыми короткими волосами и карими глазами. Из особых примет мальчика указывается картавость. Он ушел в черных шапке, куртке с капюшоном и джинсах. Отряд просит сообщать любую информацию о пропавших им или в полицию.

16-летний девочка-подросток была одета в серую куртку и черные брюки Фото: паблик «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ Магнитогорск» в «ВКонтакте»