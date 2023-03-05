В Перми появился дешевый отечественный аналог популярного средства для отказа от курения

06 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Российское средство почти на 500 рублей дешевле, чем болгарское Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермских аптеках появился российский аналог популярного болгарского препарата для отказа от курения «Табекс». Российское средство называется «Табакетте» и стоит значительно дешевле. «Раньше в Перми продавалось только одно реально работающее средство для отказа от курения — „Табекс“. Действующее вещество в нем — 1,5 цитизина. В последнее время он стал сильно дорожать. А недавно на прилавке я увидел аналог с таким же составом, только уже российского производителя», — рассказал читатель URA.RU. Так, средства «Табекс» от АО «Софарма» (Болгария) в большинстве аптек стоит 1300 рублей, с учетом скидки за онлайн-заказ. А «Табакетте» от «Северная звезда» (Россия) продается за 848 рублей. При этом состав и количество таблеток одинаковы. Также, в аптеках города можно найти еще один российский аналог — «Никуриллы» от ООО «Озон». Стоит он дороже — 950 рублей и продается далеко не во всех аптеках.

В пермских аптеках появился российский аналог популярного болгарского препарата для отказа от курения «Табекс». Российское средство называется «Табакетте» и стоит значительно дешевле. «Раньше в Перми продавалось только одно реально работающее средство для отказа от курения — „Табекс“. Действующее вещество в нем — 1,5 цитизина. В последнее время он стал сильно дорожать. А недавно на прилавке я увидел аналог с таким же составом, только уже российского производителя», — рассказал читатель URA.RU. Так, средства «Табекс» от АО «Софарма» (Болгария) в большинстве аптек стоит 1300 рублей, с учетом скидки за онлайн-заказ. А «Табакетте» от «Северная звезда» (Россия) продается за 848 рублей. При этом состав и количество таблеток одинаковы. Также, в аптеках города можно найти еще один российский аналог — «Никуриллы» от ООО «Озон». Стоит он дороже — 950 рублей и продается далеко не во всех аптеках.