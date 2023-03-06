06 марта 2023

Для пермских школ закупают флаги и гербы РФ на 25 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, российский флаг, митинг, триколор, флаг россии, красная площадь
Флагами РФ должны быть оснащены все школы Фото:

Для образовательных учреждений Пермского края власти закупают флаги и гербы РФ. На это в рамках проекта по патриотическому воспитанию чиновники готовы потратить более 25,6 млн рублей. Следует из документов на портале госзакупок.

«Предмет закупки: государственные символы Российской Федерации для образовательных организаций Пермского края, закупаемые в рамках федерального проекта „Патриотическое воспитание“ национального проекта „Образование“. Начальная цена 25 687 894,56 рубля», — указано на сайте.

Закупка производится через ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», учредителем которого является министерство образования Прикамья. Подрядчик должен будет поставить 274 флага и флагштока для размещения на улице и столько же протокольных флагов РФ. Настольных флажков нужно 2740 штук. Также в стоимость контракта входят большие и малые гербы РФ (по 274 штуки).

Еще в апреле 2022 года министр образования Пермского края Раиса Кассина говорила, что власти планируют в 2023 году закупить госсимволику для 694 школ. До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о нововведении — с 1 сентября в российских школах каждую неделю поднимают государственный флаг и исполняют гимн.

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Для образовательных учреждений Пермского края власти закупают флаги и гербы РФ. На это в рамках проекта по патриотическому воспитанию чиновники готовы потратить более 25,6 млн рублей. Следует из документов на портале госзакупок. «Предмет закупки: государственные символы Российской Федерации для образовательных организаций Пермского края, закупаемые в рамках федерального проекта „Патриотическое воспитание“ национального проекта „Образование“. Начальная цена 25 687 894,56 рубля», — указано на сайте. Закупка производится через ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», учредителем которого является министерство образования Прикамья. Подрядчик должен будет поставить 274 флага и флагштока для размещения на улице и столько же протокольных флагов РФ. Настольных флажков нужно 2740 штук. Также в стоимость контракта входят большие и малые гербы РФ (по 274 штуки). Еще в апреле 2022 года министр образования Пермского края Раиса Кассина говорила, что власти планируют в 2023 году закупить госсимволику для 694 школ. До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о нововведении — с 1 сентября в российских школах каждую неделю поднимают государственный флаг и исполняют гимн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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