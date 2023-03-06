Для пермских школ закупают флаги и гербы РФ на 25 млн рублей

07 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Флагами РФ должны быть оснащены все школы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для образовательных учреждений Пермского края власти закупают флаги и гербы РФ. На это в рамках проекта по патриотическому воспитанию чиновники готовы потратить более 25,6 млн рублей. Следует из документов на портале госзакупок. «Предмет закупки: государственные символы Российской Федерации для образовательных организаций Пермского края, закупаемые в рамках федерального проекта „Патриотическое воспитание“ национального проекта „Образование“. Начальная цена 25 687 894,56 рубля», — указано на сайте. Закупка производится через ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», учредителем которого является министерство образования Прикамья. Подрядчик должен будет поставить 274 флага и флагштока для размещения на улице и столько же протокольных флагов РФ. Настольных флажков нужно 2740 штук. Также в стоимость контракта входят большие и малые гербы РФ (по 274 штуки). Еще в апреле 2022 года министр образования Пермского края Раиса Кассина говорила, что власти планируют в 2023 году закупить госсимволику для 694 школ. До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о нововведении — с 1 сентября в российских школах каждую неделю поднимают государственный флаг и исполняют гимн.

Для образовательных учреждений Пермского края власти закупают флаги и гербы РФ. На это в рамках проекта по патриотическому воспитанию чиновники готовы потратить более 25,6 млн рублей. Следует из документов на портале госзакупок. «Предмет закупки: государственные символы Российской Федерации для образовательных организаций Пермского края, закупаемые в рамках федерального проекта „Патриотическое воспитание“ национального проекта „Образование“. Начальная цена 25 687 894,56 рубля», — указано на сайте. Закупка производится через ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», учредителем которого является министерство образования Прикамья. Подрядчик должен будет поставить 274 флага и флагштока для размещения на улице и столько же протокольных флагов РФ. Настольных флажков нужно 2740 штук. Также в стоимость контракта входят большие и малые гербы РФ (по 274 штуки). Еще в апреле 2022 года министр образования Пермского края Раиса Кассина говорила, что власти планируют в 2023 году закупить госсимволику для 694 школ. До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о нововведении — с 1 сентября в российских школах каждую неделю поднимают государственный флаг и исполняют гимн.