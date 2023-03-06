06 марта 2023

В Магнитогорске пропала девочка-подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка ушла с улицы Красный Маяк, 48а 3 марта Фото:

В Магнитогорске Челябинской области пропала 16-летняя девушка. О том, что последний раз ее видели 3 марта, сообщили в поисково-спасательной группе.

«Виктория Яковенко 2006 года рождения ушла с улицы Красный маяк, 48а. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — уточняется в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Рост девочки около 160-165 см, волосы темные, ниже плеч. Во что она была одета — неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться по номеру из указанных на фото

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В Магнитогорске Челябинской области пропала 16-летняя девушка. О том, что последний раз ее видели 3 марта, сообщили в поисково-спасательной группе. «Виктория Яковенко 2006 года рождения ушла с улицы Красный маяк, 48а. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — уточняется в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки около 160-165 см, волосы темные, ниже плеч. Во что она была одета — неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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