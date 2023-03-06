В Магнитогорске пропала девочка-подросток

Девочка ушла с улицы Красный Маяк, 48а 3 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области пропала 16-летняя девушка. О том, что последний раз ее видели 3 марта, сообщили в поисково-спасательной группе.

«Виктория Яковенко 2006 года рождения ушла с улицы Красный маяк, 48а. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — уточняется в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Рост девочки около 160-165 см, волосы темные, ниже плеч. Во что она была одета — неизвестно.