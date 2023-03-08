В Пермском крае для жителей, получивших на работе травмы, закупят автомобили

09 марта 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Всего планируется закупить шесть авто с ручным управлением Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае закупят автомобили для жителей, получивших инвалидность в результате несчастных случаев на производстве. Информация о запросе цен на закупку автотранспорта появилась на сайте ЕИС «Закупки». Организацией, которая намерена приобрести шесть легковых авто, является отделение пенсионного и социального страхования по Пермскому краю. «Наименование объекта закупки: поставка автомобилей с ручным управлением для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проживающих на территории Пермского края. Оборудование автомобиля — адаптированные органы управления (без участия в управлении правой ноги -2 шт., без участия в управлении левой ноги — 1 шт., без участия в управлении обеих ног — 3 шт.)», — говорится в запросе. Предполагаемые сроки закупки: март—апрель текущего года. Автомобили должны быть оборудованы четырехтактным двигателем с автоматической коробкой передач. Указано также, что транспортные средства «должны быть новые, ранее не бывшие в эксплуатации, 2023 года изготовления». В 2022 году пермская компания «Сатурн-Р-Авто» бизнесмена Александра Репина, выиграла конкурс на поставку авто для инвалидов, проживающих в Удмуртии. Всего было предоставлено 14 машин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае закупят автомобили для жителей, получивших инвалидность в результате несчастных случаев на производстве. Информация о запросе цен на закупку автотранспорта появилась на сайте ЕИС «Закупки». Организацией, которая намерена приобрести шесть легковых авто, является отделение пенсионного и социального страхования по Пермскому краю. «Наименование объекта закупки: поставка автомобилей с ручным управлением для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проживающих на территории Пермского края. Оборудование автомобиля — адаптированные органы управления (без участия в управлении правой ноги -2 шт., без участия в управлении левой ноги — 1 шт., без участия в управлении обеих ног — 3 шт.)», — говорится в запросе. Предполагаемые сроки закупки: март—апрель текущего года. Автомобили должны быть оборудованы четырехтактным двигателем с автоматической коробкой передач. Указано также, что транспортные средства «должны быть новые, ранее не бывшие в эксплуатации, 2023 года изготовления». В 2022 году пермская компания «Сатурн-Р-Авто» бизнесмена Александра Репина, выиграла конкурс на поставку авто для инвалидов, проживающих в Удмуртии. Всего было предоставлено 14 машин.