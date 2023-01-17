Пермские власти из-за цен на нефть готовятся сокращать бюджет

18 января 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Потеря нефтяных доходов сильно ударит по пермскому бюджету Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Конъюнктура на нефтяном рынке может стать причиной сокращения некоторых расходов бюджета Пермского края в 2023 году. Об этом заявила министр финансов региона Екатерина Тхор на заседании бюджетного комитета заксобрания 18 января, передает корреспондент URA.RU. «Ситуация действительно непростая. Обсуждаем варианты. Посмотрим по итогам первого квартала, и если что, будет, может быть, принимать решения по приостановке каких-то расходов. Такие варианты мы готовим», — отметила министр. Она рассказала депутатам, что в конце 2022 года вице-премьер Ольга Антипина и заменяющая Тхор в то время замминистра Любовь Ярушина встречались с крупными налогоплательщиками, в том числе, с «Лукойлом». Обсуждали несколько сценариев развития экономической ситуации. Один из них был пессимистичным. Но пока вывод делать рано. «Для края, конечно, это будет тяжело», — отметила Тхор. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне внешнеполитической ситуации пермские власти готовы отказаться от мероприятий по празднованию 300-летия Перми. А некоторые предприятия в 2022 году переплатили налоги в бюджет.

Конъюнктура на нефтяном рынке может стать причиной сокращения некоторых расходов бюджета Пермского края в 2023 году. Об этом заявила министр финансов региона Екатерина Тхор на заседании бюджетного комитета заксобрания 18 января, передает корреспондент URA.RU. «Ситуация действительно непростая. Обсуждаем варианты. Посмотрим по итогам первого квартала, и если что, будет, может быть, принимать решения по приостановке каких-то расходов. Такие варианты мы готовим», — отметила министр. Она рассказала депутатам, что в конце 2022 года вице-премьер Ольга Антипина и заменяющая Тхор в то время замминистра Любовь Ярушина встречались с крупными налогоплательщиками, в том числе, с «Лукойлом». Обсуждали несколько сценариев развития экономической ситуации. Один из них был пессимистичным. Но пока вывод делать рано. «Для края, конечно, это будет тяжело», — отметила Тхор. Ранее URA.RU сообщало, что на фоне внешнеполитической ситуации пермские власти готовы отказаться от мероприятий по празднованию 300-летия Перми. А некоторые предприятия в 2022 году переплатили налоги в бюджет.