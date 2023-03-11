11 марта 2023
10 марта 2023

Скорая помощь не смогла подъехать к дому свердловчанки из-за плохой дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, медпомощь, машина скорой помощи, медицинская печать, скорая помошь
ГИБДД собирается бороться с подрядными организациями после этого инцидента Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому №55 по улице Куйбышева для оказания экстренной помощи женщине. Причиной этого стало плохое состояние дороги, сообщили в Госавтоинспекции Красноуфимска.

«Резкое потепление обрушило все дороги в городе. Из-за этого бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому, чтобы оказать помощь женщине», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 10 марта. В ГИБДД не уточнили, была ли оказана помощь свердловчанке.

При этом, в Госавтоинспекции рассказали, что в ведомство от местных жителей поступает очень много жалоб на ужасное состояние улиц и дорог в Красноуфимске. Люди не могут подъехать к своим домам, пояснили в красноуфимском ГИБДД.

«Не выполняя свои обязанности, подрядные организации не только осложняют работу оперативных служб, они не обеспечивают комфортную среду для населения. Зачем тогда нужны такие организации? [Они] говорят: „весна пришла неожиданно“, зимой говорят: „зима пришла неожиданно“. Это происходит из года в год. Госавтоинспекцию такое положение дел не устраивает и просто предписаниями это не закончится», — заявили в ведомстве.

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В Красноуфимске (Свердловская область) бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому №55 по улице Куйбышева для оказания экстренной помощи женщине. Причиной этого стало плохое состояние дороги, сообщили в Госавтоинспекции Красноуфимска. «Резкое потепление обрушило все дороги в городе. Из-за этого бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому, чтобы оказать помощь женщине», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 10 марта. В ГИБДД не уточнили, была ли оказана помощь свердловчанке. При этом, в Госавтоинспекции рассказали, что в ведомство от местных жителей поступает очень много жалоб на ужасное состояние улиц и дорог в Красноуфимске. Люди не могут подъехать к своим домам, пояснили в красноуфимском ГИБДД. «Не выполняя свои обязанности, подрядные организации не только осложняют работу оперативных служб, они не обеспечивают комфортную среду для населения. Зачем тогда нужны такие организации? [Они] говорят: „весна пришла неожиданно“, зимой говорят: „зима пришла неожиданно“. Это происходит из года в год. Госавтоинспекцию такое положение дел не устраивает и просто предписаниями это не закончится», — заявили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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