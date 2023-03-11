Скорая помощь не смогла подъехать к дому свердловчанки из-за плохой дороги

12 марта 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

ГИБДД собирается бороться с подрядными организациями после этого инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красноуфимске (Свердловская область) бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому №55 по улице Куйбышева для оказания экстренной помощи женщине. Причиной этого стало плохое состояние дороги, сообщили в Госавтоинспекции Красноуфимска. «Резкое потепление обрушило все дороги в городе. Из-за этого бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому, чтобы оказать помощь женщине», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 10 марта. В ГИБДД не уточнили, была ли оказана помощь свердловчанке. При этом, в Госавтоинспекции рассказали, что в ведомство от местных жителей поступает очень много жалоб на ужасное состояние улиц и дорог в Красноуфимске. Люди не могут подъехать к своим домам, пояснили в красноуфимском ГИБДД. «Не выполняя свои обязанности, подрядные организации не только осложняют работу оперативных служб, они не обеспечивают комфортную среду для населения. Зачем тогда нужны такие организации? [Они] говорят: „весна пришла неожиданно“, зимой говорят: „зима пришла неожиданно“. Это происходит из года в год. Госавтоинспекцию такое положение дел не устраивает и просто предписаниями это не закончится», — заявили в ведомстве.

В Красноуфимске (Свердловская область) бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому №55 по улице Куйбышева для оказания экстренной помощи женщине. Причиной этого стало плохое состояние дороги, сообщили в Госавтоинспекции Красноуфимска. «Резкое потепление обрушило все дороги в городе. Из-за этого бригада скорой помощи не смогла подъехать к дому, чтобы оказать помощь женщине», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 10 марта. В ГИБДД не уточнили, была ли оказана помощь свердловчанке. При этом, в Госавтоинспекции рассказали, что в ведомство от местных жителей поступает очень много жалоб на ужасное состояние улиц и дорог в Красноуфимске. Люди не могут подъехать к своим домам, пояснили в красноуфимском ГИБДД. «Не выполняя свои обязанности, подрядные организации не только осложняют работу оперативных служб, они не обеспечивают комфортную среду для населения. Зачем тогда нужны такие организации? [Они] говорят: „весна пришла неожиданно“, зимой говорят: „зима пришла неожиданно“. Это происходит из года в год. Госавтоинспекцию такое положение дел не устраивает и просто предписаниями это не закончится», — заявили в ведомстве.