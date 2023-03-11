11 марта 2023
10 марта 2023

В Каменске-Уральском вандалы разгромили рекламный билборд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции на улицах города. Курган, билборд, пустой билборд, пустой баннер, пустой экран
Инцидент произошел в ночь на 12 марта Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) двое мужчин ночью разбили рекламный щит на проспекте Победы, 5. Об этом рассказали очевидцы.

«Двое неизвестных разбили светодиодный рекламный щит на проспекте Победы, 5. Вандалы долго и упорно пинали ногами по билборду, пока у конструкции не отлетели стенки, а реклама не выпала на землю», — передает слова очевидцев портал «Виртуальный Каменск».

Инцидент произошел в ночь на 12 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) двое мужчин ночью разбили рекламный щит на проспекте Победы, 5. Об этом рассказали очевидцы. «Двое неизвестных разбили светодиодный рекламный щит на проспекте Победы, 5. Вандалы долго и упорно пинали ногами по билборду, пока у конструкции не отлетели стенки, а реклама не выпала на землю», — передает слова очевидцев портал «Виртуальный Каменск». Инцидент произошел в ночь на 12 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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