Инцидент произошел в ночь на 12 марта
В Каменске-Уральском (Свердловская область) двое мужчин ночью разбили рекламный щит на проспекте Победы, 5. Об этом рассказали очевидцы.
«Двое неизвестных разбили светодиодный рекламный щит на проспекте Победы, 5. Вандалы долго и упорно пинали ногами по билборду, пока у конструкции не отлетели стенки, а реклама не выпала на землю», — передает слова очевидцев портал «Виртуальный Каменск».
Инцидент произошел в ночь на 12 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не был получен.
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