В Каменске-Уральском вандалы разгромили рекламный билборд. Видео

12 марта 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в ночь на 12 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) двое мужчин ночью разбили рекламный щит на проспекте Победы, 5. Об этом рассказали очевидцы. «Двое неизвестных разбили светодиодный рекламный щит на проспекте Победы, 5. Вандалы долго и упорно пинали ногами по билборду, пока у конструкции не отлетели стенки, а реклама не выпала на землю», — передает слова очевидцев портал «Виртуальный Каменск». Инцидент произошел в ночь на 12 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не был получен.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) двое мужчин ночью разбили рекламный щит на проспекте Победы, 5. Об этом рассказали очевидцы. «Двое неизвестных разбили светодиодный рекламный щит на проспекте Победы, 5. Вандалы долго и упорно пинали ногами по билборду, пока у конструкции не отлетели стенки, а реклама не выпала на землю», — передает слова очевидцев портал «Виртуальный Каменск». Инцидент произошел в ночь на 12 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не был получен.