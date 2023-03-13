Свердловский силовик погиб во время отпуска с женой и дочерью

13 марта 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Прощание с Дмитрием Посновым прошло 8 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU Старший инспектор ГИБДД Заречного Дмитрий Поснов погиб в ДТП, когда ездил с семьей в Курганскую область. Об этом сообщили на официальном сайте МО МВД России Заречного. «Дмитрий Поснов был госпитализирован в травматологическое отделение Курганской областной больницы, а 3 марта года в 9:30 утра он скончался. Травма, полученная во время ДТП, привела к смертельному исходу», — говорится на официальном сайте ведомства. ДТП случилось, когда Поснов вместе с женой и дочерью поехал в отпуск. Вечером в его автомобиль врезалась встречная машина, выехавшая на обгон. Коллеги запомнили Поснова как скромного, вежливого и спокойного человека. Им запомнились профессиональные качества силовика — его характеризуют как талантливого полицейского. Поснов родился в Челябинской области, прошел службу в воздушно-десантных войсках, после чего, проработав в аэропорту Кольцово, устроился в ОГИБДД в Белоярском районе. Он посвятил службе 19 лет и за это время был награжден медалью «За отличие в службе». Фото: МО МВД Заречного

Старший инспектор ГИБДД Заречного Дмитрий Поснов погиб в ДТП, когда ездил с семьей в Курганскую область. Об этом сообщили на официальном сайте МО МВД России Заречного. «Дмитрий Поснов был госпитализирован в травматологическое отделение Курганской областной больницы, а 3 марта года в 9:30 утра он скончался. Травма, полученная во время ДТП, привела к смертельному исходу», — говорится на официальном сайте ведомства. ДТП случилось, когда Поснов вместе с женой и дочерью поехал в отпуск. Вечером в его автомобиль врезалась встречная машина, выехавшая на обгон. Коллеги запомнили Поснова как скромного, вежливого и спокойного человека. Им запомнились профессиональные качества силовика — его характеризуют как талантливого полицейского. Поснов родился в Челябинской области, прошел службу в воздушно-десантных войсках, после чего, проработав в аэропорту Кольцово, устроился в ОГИБДД в Белоярском районе. Он посвятил службе 19 лет и за это время был награжден медалью «За отличие в службе».