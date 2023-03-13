Свердловский силовик погиб во время отпуска с женой и дочерью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург , гвоздики, цветы
Прощание с Дмитрием Посновым прошло 8 марта Фото:

Старший инспектор ГИБДД Заречного Дмитрий Поснов погиб в ДТП, когда ездил с семьей в Курганскую область. Об этом сообщили на официальном сайте МО МВД России Заречного.

«Дмитрий Поснов был госпитализирован в травматологическое отделение Курганской областной больницы, а 3 марта года в 9:30 утра он скончался. Травма, полученная во время ДТП, привела к смертельному исходу», — говорится на официальном сайте ведомства.

ДТП случилось, когда Поснов вместе с женой и дочерью поехал в отпуск. Вечером в его автомобиль врезалась встречная машина, выехавшая на обгон.

Коллеги запомнили Поснова как скромного, вежливого и спокойного человека. Им запомнились профессиональные качества силовика — его характеризуют как талантливого полицейского. Поснов родился в Челябинской области, прошел службу в воздушно-десантных войсках, после чего, проработав в аэропорту Кольцово, устроился в ОГИБДД в Белоярском районе. Он посвятил службе 19 лет и за это время был награжден медалью «За отличие в службе».

Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Старший инспектор ГИБДД Заречного Дмитрий Поснов погиб в ДТП, когда ездил с семьей в Курганскую область. Об этом сообщили на официальном сайте МО МВД России Заречного. «Дмитрий Поснов был госпитализирован в травматологическое отделение Курганской областной больницы, а 3 марта года в 9:30 утра он скончался. Травма, полученная во время ДТП, привела к смертельному исходу», — говорится на официальном сайте ведомства. ДТП случилось, когда Поснов вместе с женой и дочерью поехал в отпуск. Вечером в его автомобиль врезалась встречная машина, выехавшая на обгон. Коллеги запомнили Поснова как скромного, вежливого и спокойного человека. Им запомнились профессиональные качества силовика — его характеризуют как талантливого полицейского. Поснов родился в Челябинской области, прошел службу в воздушно-десантных войсках, после чего, проработав в аэропорту Кольцово, устроился в ОГИБДД в Белоярском районе. Он посвятил службе 19 лет и за это время был награжден медалью «За отличие в службе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...