14 марта 2023

Мэра Чайковского Вострикова вновь отправляют в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, востриков юрий
Юрию Вострикову необходимо обеспечить результат на выборах в думу Фото:

Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков после выборов в местную думу в сентябре 2023 года оставит должность. Сменить политика-старожила (работает в мэрии с 2005 года) краевой политблок планировал летом 2022 года, но потом ситуация изменилась. Сейчас перед Востриковым стоит задача обеспечить результат на выборах, после которых будет объявлен новый конкурс, говорят источники в политэлитах региона.

«Юрий Востриков точно проработает до выборов. Его аппаратный вес должен сработать на результат в этой традиционно непростой территории. Потом объявят конкурс, где Востриков вряд ли будет участвовать», — отметил инсайдер.

Востриков работает в мэрии Чайковского с 2005 года. В 2018 году на выборах в думу большинство получил альянс ЛДПР и КПРФ, и Востриков тогда с трудом избрался главой. Накануне местные депутаты приняли решение упразднить многомандатные округа, что закроет возможности для оппозиции на выборах-2023. Ранее URA.RU сообщало, что на Вострикова с критикой обрушился губернатор Дмитрий Махонин.

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Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков после выборов в местную думу в сентябре 2023 года оставит должность. Сменить политика-старожила (работает в мэрии с 2005 года) краевой политблок планировал летом 2022 года, но потом ситуация изменилась. Сейчас перед Востриковым стоит задача обеспечить результат на выборах, после которых будет объявлен новый конкурс, говорят источники в политэлитах региона. «Юрий Востриков точно проработает до выборов. Его аппаратный вес должен сработать на результат в этой традиционно непростой территории. Потом объявят конкурс, где Востриков вряд ли будет участвовать», — отметил инсайдер. Востриков работает в мэрии Чайковского с 2005 года. В 2018 году на выборах в думу большинство получил альянс ЛДПР и КПРФ, и Востриков тогда с трудом избрался главой. Накануне местные депутаты приняли решение упразднить многомандатные округа, что закроет возможности для оппозиции на выборах-2023. Ранее URA.RU сообщало, что на Вострикова с критикой обрушился губернатор Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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