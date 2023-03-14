Мэра Чайковского Вострикова вновь отправляют в отставку

15 марта 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Юрию Вострикову необходимо обеспечить результат на выборах в думу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков после выборов в местную думу в сентябре 2023 года оставит должность. Сменить политика-старожила (работает в мэрии с 2005 года) краевой политблок планировал летом 2022 года, но потом ситуация изменилась. Сейчас перед Востриковым стоит задача обеспечить результат на выборах, после которых будет объявлен новый конкурс, говорят источники в политэлитах региона. «Юрий Востриков точно проработает до выборов. Его аппаратный вес должен сработать на результат в этой традиционно непростой территории. Потом объявят конкурс, где Востриков вряд ли будет участвовать», — отметил инсайдер. Востриков работает в мэрии Чайковского с 2005 года. В 2018 году на выборах в думу большинство получил альянс ЛДПР и КПРФ, и Востриков тогда с трудом избрался главой. Накануне местные депутаты приняли решение упразднить многомандатные округа, что закроет возможности для оппозиции на выборах-2023. Ранее URA.RU сообщало, что на Вострикова с критикой обрушился губернатор Дмитрий Махонин.

Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков после выборов в местную думу в сентябре 2023 года оставит должность. Сменить политика-старожила (работает в мэрии с 2005 года) краевой политблок планировал летом 2022 года, но потом ситуация изменилась. Сейчас перед Востриковым стоит задача обеспечить результат на выборах, после которых будет объявлен новый конкурс, говорят источники в политэлитах региона. «Юрий Востриков точно проработает до выборов. Его аппаратный вес должен сработать на результат в этой традиционно непростой территории. Потом объявят конкурс, где Востриков вряд ли будет участвовать», — отметил инсайдер. Востриков работает в мэрии Чайковского с 2005 года. В 2018 году на выборах в думу большинство получил альянс ЛДПР и КПРФ, и Востриков тогда с трудом избрался главой. Накануне местные депутаты приняли решение упразднить многомандатные округа, что закроет возможности для оппозиции на выборах-2023. Ранее URA.RU сообщало, что на Вострикова с критикой обрушился губернатор Дмитрий Махонин.