Житель Вятских Полян открыл огонь из окна своей квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, стрелка, оружие, бандитизм, терроризм, балаклава, пм, преступление, прицел, выстрел, ограбление, ауе, банда, криминал, разбой, киллер, разборки, заказное убийство, наемный убийца, пистолет калашникова, молодежная банда, терракт, дуло пистолета
Житель Кировской области ведет обстрел из окна квартиры Фото:

Полицейские оцепили территорию, на которой мужчина открыл огонь из окна своей квартиры в Вятских Полянах. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. […] Полиция быстро оцепила прилегающую территорию», — написал Соколов в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина не пил 16 лет, поэтому отреагировал на алкоголь неадекватно. При обстреле никто не пострадал. В оцепленном районе сейчас работают сотрудники полиции и Росгвардии, сообщают очевидцы.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Полицейские оцепили территорию, на которой мужчина открыл огонь из окна своей квартиры в Вятских Полянах. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. «Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. […] Полиция быстро оцепила прилегающую территорию», — написал Соколов в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина не пил 16 лет, поэтому отреагировал на алкоголь неадекватно. При обстреле никто не пострадал. В оцепленном районе сейчас работают сотрудники полиции и Росгвардии, сообщают очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...