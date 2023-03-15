Житель Вятских Полян открыл огонь из окна своей квартиры

Полицейские оцепили территорию, на которой мужчина открыл огонь из окна своей квартиры в Вятских Полянах. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
«Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. […] Полиция быстро оцепила прилегающую территорию», — написал Соколов в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина не пил 16 лет, поэтому отреагировал на алкоголь неадекватно. При обстреле никто не пострадал. В оцепленном районе сейчас работают сотрудники полиции и Росгвардии, сообщают очевидцы.
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Полицейские оцепили территорию, на которой мужчина открыл огонь из окна своей квартиры в Вятских Полянах. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. «Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. […] Полиция быстро оцепила прилегающую территорию», — написал Соколов в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина не пил 16 лет, поэтому отреагировал на алкоголь неадекватно. При обстреле никто не пострадал. В оцепленном районе сейчас работают сотрудники полиции и Росгвардии, сообщают очевидцы.