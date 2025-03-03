Украинские военные использовали дорожных рабочих из Сумской области как живой щит во время вторжения в Курскую область. Об этом заявил военнопленный Сергей Кузнецов из 67-й бригады ВСУ.
«Служили там [в Изюме], пока не попали в Сумскую область. Нас расположили в дорожном отделе для того, чтобы дорожников использовать как живой щит», — рассказал Сергей Кузнецов, его слова передает Минобороны России. По его данным, в результате этих действий он оказался на линии боевого соприкосновения.
Кузнецов также упомянул, что в зону боевых действий командование ВСУ отправляет не только молодых солдат, но и людей среднего и пожилого возраста, включая тех, кто имеет ограничения по здоровью. Он добавил, что попал в плен после ранения, полученного в результате попадания гранаты в блиндаж, после чего российские военные оказали ему необходимую медицинскую помощь.
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