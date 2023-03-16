16 марта 2023

В Челябинске загорелся спортивный комплекс. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожарная лесница
Пожар, который начался в бане-сауне, потушили огнеборцы Фото:

В Челябинске на Свердловском проспекте 17 марта загорелся спортивный комплекс «Матрикс». Пожар уже потушен. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«17 марта сообщили о задымлении бани-сауны на первом этаже спортивного комплекса. До прибытия пожарных из здания эвакуировались десять сотрудников, посетителей не было. Одной сотруднице потребовалась медпомощь. Прибывшие огнеборцы быстро потушили пожар», — сообщили в управлении.

Как сообщили в ведомстве, будут выясняться причины происшествия. В здании своевременно сработала противопожарная система. Огонь повредил 30 квадратных метров помещения. На тушении работали шесть единиц техники и 24 человека личного состава.

Прибывшие пожарные обнаружили задымление и пожар в сауне спортивного комплекса
Прибывшие пожарные обнаружили задымление и пожар в сауне спортивного комплекса
Фото:
Возгорание началось на первом этаже здания
Возгорание началось на первом этаже здания
Фото:
На вызов выехали шесть единиц техники и 24 человека личного состава, пожар быстро ликвидирован
На вызов выехали шесть единиц техники и 24 человека личного состава, пожар быстро ликвидирован
Фото:

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В Челябинске на Свердловском проспекте 17 марта загорелся спортивный комплекс «Матрикс». Пожар уже потушен. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. «17 марта сообщили о задымлении бани-сауны на первом этаже спортивного комплекса. До прибытия пожарных из здания эвакуировались десять сотрудников, посетителей не было. Одной сотруднице потребовалась медпомощь. Прибывшие огнеборцы быстро потушили пожар», — сообщили в управлении. Как сообщили в ведомстве, будут выясняться причины происшествия. В здании своевременно сработала противопожарная система. Огонь повредил 30 квадратных метров помещения. На тушении работали шесть единиц техники и 24 человека личного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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