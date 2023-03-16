Пожар, который начался в бане-сауне, потушили огнеборцы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске на Свердловском проспекте 17 марта загорелся спортивный комплекс «Матрикс». Пожар уже потушен. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«17 марта сообщили о задымлении бани-сауны на первом этаже спортивного комплекса. До прибытия пожарных из здания эвакуировались десять сотрудников, посетителей не было. Одной сотруднице потребовалась медпомощь. Прибывшие огнеборцы быстро потушили пожар», — сообщили в управлении.

Как сообщили в ведомстве, будут выясняться причины происшествия. В здании своевременно сработала противопожарная система. Огонь повредил 30 квадратных метров помещения. На тушении работали шесть единиц техники и 24 человека личного состава.

Прибывшие пожарные обнаружили задымление и пожар в сауне спортивного комплекса Фото: пресс-служба МЧС по региону

Возгорание началось на первом этаже здания Фото: пресс-служба МЧС по региону