Своенравный кот предпочел остаться с шерстью (архивное фото) Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В груминг-салоне «Экспресс» Екатеринбурга неудачная стрижка кота обернулась скандалом и заявлением в полицию. Хозяйка, недовольная оказанной услугой, выложила историю инцидента и фото своего питомца в группу «Черный список Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Мастер, в свою очередь, заявила, что обратилась в правоохранительные органы.

«Хотите такую стрижку своему питомцу? Вот и я не хотела. В студию стрижки „Экспресс“ пришли с котиком подстригаться. Девушке не понравилось, как я держала кота, не понравилось, что он немного брыкался. Она надела на него намордник и сказала очень крепко держать за задние и передние лапы», — описала ситуацию пользовательница, не назвавшая своего имени.

Кот начал вырываться, хозяйка убрала его со стола и сняла намордник. «Она [грумер] отключила машинку, сказала, что стрижка окончена, с вас 1000 рублей. Я отказалась платить за неоконченную работу», — написала девушка. Судя по приложенным фото, после незавершенной стрижки кот наполовину стал похож на пуделя, наполовину на льва.

«Я та самая „девушка“ которая стригла кота автора, а точнее, дипломированный грумер с 12-летним стажем работы с кошками без седации, а также фелинолог. Автор сказала, что кот спокойный и держать его сможет. Но котик оказался гиперактивным, я буквально стригла его в полете, стараясь не порезать», — написала в комментариях пользователь под ником Анастасия Грумер.

Далее мастер описала все сложности, через которые ей пришлось пройти во время работы со своенравным клиентом. В какой-то момент хозяйка, по ее словам, сдернула с питомца намордник и приказала «стричь так». «На что я ответила „стрижка окончена“. С вас 1000 рублей. На владелицу написано заявление в полицию», — написала Анастасия.

Некоторые пользователи в комментариях к посту владелицы кота написали, что шерсть дана животным не для того, чтобы стричь Фото: «ВКонтакте», группа «Черный список. Екатеринбург»

Кот оказался непростым клиентом Фото: «ВКонтакте», группа «Черный список. Екатеринбург»

После похода в салон кот стал походить на пуделя Фото: «ВКонтакте», группа «Черный список. Екатеринбург»

Многие комментаторы заступились за грумера, заявив, что водят к ней своих питомцев Фото: «ВКонтакте», группа «Черный список. Екатеринбург»

Екатеринбурженка подробно описала историю стрижки своего питомца Фото: «ВКонтакте», группа «Черный список. Екатеринбург»

Грумер представила свой взгляд на события Фото: «ВКонтакте», группа «Черный список. Екатеринбург»