В Кургане полицейские сняли с рейсов автобусы с неисправными тормозами

В четырех автобусах были неисправны тормоза (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудники ГИБДД во время проверки из-за неисправных тормозов отправили четыре автобуса на специализированную стоянку. Данная информация размещена в группе УГИБДД по Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Четыре автобуса задержано и помещены на специализированную стоянку в связи с неисправной рабочей тормозной системой. Выявлен один случай нарушения правил организованной перевозки детей», — указано в сообщении. В ОГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU сообщили, что все четыре автобуса с неисправными тормозами выявили в областном центре.

Проверка автобусов в регионе проходила с 14 по 16 марта. За три дня полицейские проверили 573 автобуса в Курганской области. Сотрудники ГИБДД составили 192 административных материала за различные правонарушения. В 47 случаях водители управляли автобусом при наличии неисправностей, во время которых ездить запрещено, в 26 — управляли транспортным средство без диагностической карты техосмотра. В 21 автобусе не было тахографа либо он был неисправен. В Кургане был проверен 261 автобус. Нарушения были выявлены в 78 случаях.