12 марта 2023

В Кургане пройдет массовая проверка автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Курганские автобусы проверят сотрудники ГИБДД Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку пассажирского транспорта. Информацию URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.

«На территории города Кургана пройдет профилактическое мероприятие, направленное на контроль за соблюдением водителями автобусов норм действующего законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказали в ОГИБДД. Проверки пройдут с 14 по 16 марта.

Сплошные и массовые проверки автобусов будут проводить по нескольким параметрам. У водителей будут проверять наличие документов и соблюдение режима труда и отдыха. Транспортные средства проверят на наличие тахографа, ОСАГО, техосмотра. В организациях проверят предрейсовый контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что в ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий. Водителей попросили не выезжать за пределы населенных пунктов без нужды.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку пассажирского транспорта. Информацию URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «На территории города Кургана пройдет профилактическое мероприятие, направленное на контроль за соблюдением водителями автобусов норм действующего законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказали в ОГИБДД. Проверки пройдут с 14 по 16 марта. Сплошные и массовые проверки автобусов будут проводить по нескольким параметрам. У водителей будут проверять наличие документов и соблюдение режима труда и отдыха. Транспортные средства проверят на наличие тахографа, ОСАГО, техосмотра. В организациях проверят предрейсовый контроль. Ранее URA.RU сообщало, что в ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий. Водителей попросили не выезжать за пределы населенных пунктов без нужды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...