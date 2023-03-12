В Кургане пройдет массовая проверка автобусов

Курганские автобусы проверят сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку пассажирского транспорта. Информацию URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.

«На территории города Кургана пройдет профилактическое мероприятие, направленное на контроль за соблюдением водителями автобусов норм действующего законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказали в ОГИБДД. Проверки пройдут с 14 по 16 марта.

Сплошные и массовые проверки автобусов будут проводить по нескольким параметрам. У водителей будут проверять наличие документов и соблюдение режима труда и отдыха. Транспортные средства проверят на наличие тахографа, ОСАГО, техосмотра. В организациях проверят предрейсовый контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что в ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий. Водителей попросили не выезжать за пределы населенных пунктов без нужды.