Власти сообщили о крупной коммунальной аварии в Пермском крае

Жители административного центра Куединского округа (Пермский край) остались без водоснабжения из-за прорыва водовода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации территории.
«В связи с порывом на центральном водоводе в поселке Куеда произведено отключение водоснабжения. Ведутся ремонтные работы», — указано на странице администрации Куединского округа в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в частном секторе города Чусовой жители остались без центрального водоснабжения из-за замерзшего водовода. Горожане были вынуждены покупать питьевую воду в магазине. Также корреспонденты агентства сообщали, что жители проблемного поселка Яйва, которые много лет страдают от проблем с ЖКХ, в феврале остались без воды.
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