17 марта 2023

Власти сообщили о крупной коммунальной аварии в Пермском крае

В поселке Куеда в Пермском крае отключили воду из-за прорыва водовода
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода из крана. Курган, кран, капли воды
В Куеде жителям отключили воду Фото:

Жители административного центра Куединского округа (Пермский край) остались без водоснабжения из-за прорыва водовода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации территории.

«В связи с порывом на центральном водоводе в поселке Куеда произведено отключение водоснабжения. Ведутся ремонтные работы», — указано на странице администрации Куединского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в частном секторе города Чусовой жители остались без центрального водоснабжения из-за замерзшего водовода. Горожане были вынуждены покупать питьевую воду в магазине. Также корреспонденты агентства сообщали, что жители проблемного поселка Яйва, которые много лет страдают от проблем с ЖКХ, в феврале остались без воды.

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Жители административного центра Куединского округа (Пермский край) остались без водоснабжения из-за прорыва водовода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации территории. «В связи с порывом на центральном водоводе в поселке Куеда произведено отключение водоснабжения. Ведутся ремонтные работы», — указано на странице администрации Куединского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в частном секторе города Чусовой жители остались без центрального водоснабжения из-за замерзшего водовода. Горожане были вынуждены покупать питьевую воду в магазине. Также корреспонденты агентства сообщали, что жители проблемного поселка Яйва, которые много лет страдают от проблем с ЖКХ, в феврале остались без воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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