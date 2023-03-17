Власти сообщили о крупной коммунальной аварии в Пермском крае

В поселке Куеда в Пермском крае отключили воду из-за прорыва водовода

18 марта 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

В Куеде жителям отключили воду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители административного центра Куединского округа (Пермский край) остались без водоснабжения из-за прорыва водовода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации территории. «В связи с порывом на центральном водоводе в поселке Куеда произведено отключение водоснабжения. Ведутся ремонтные работы», — указано на странице администрации Куединского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в частном секторе города Чусовой жители остались без центрального водоснабжения из-за замерзшего водовода. Горожане были вынуждены покупать питьевую воду в магазине. Также корреспонденты агентства сообщали, что жители проблемного поселка Яйва, которые много лет страдают от проблем с ЖКХ, в феврале остались без воды.

Жители административного центра Куединского округа (Пермский край) остались без водоснабжения из-за прорыва водовода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации территории. «В связи с порывом на центральном водоводе в поселке Куеда произведено отключение водоснабжения. Ведутся ремонтные работы», — указано на странице администрации Куединского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в частном секторе города Чусовой жители остались без центрального водоснабжения из-за замерзшего водовода. Горожане были вынуждены покупать питьевую воду в магазине. Также корреспонденты агентства сообщали, что жители проблемного поселка Яйва, которые много лет страдают от проблем с ЖКХ, в феврале остались без воды.