Свердловская воспитательница детсада перевела мошенникам сотни тысяч рублей

Суммарно воспитательница детсада перевела мошенникам 245 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) воспитательница детского сада отправила мошенникам 245 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Потерпевшую связали с лжесотрудником Центробанка, который убедил ее скачать приложение для совместного использования экрана смартфона. Далее свердловчанка оформила на себя кредит и перевела деньги мошенникам через скаченное приложение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На следующий день воспитательнице детского сада вновь позвонили лжесотрудники Центробанка и сообщили, что на нее якобы оформлена кредитная карта. Злоумышленники убедили свердловчанку прийти в банк, забрать карту и перевести на счет аферистов деньги. Суммарно свердловчанка перевела мошенникам 245 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей. Позднее свердловчанка перевела всю сумму аферистам.