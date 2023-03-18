18 марта 2023

Свердловская воспитательница детсада перевела мошенникам сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суммарно воспитательница детсада перевела мошенникам 245 тысяч рублей Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) воспитательница детского сада отправила мошенникам 245 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Потерпевшую связали с лжесотрудником Центробанка, который убедил ее скачать приложение для совместного использования экрана смартфона. Далее свердловчанка оформила на себя кредит и перевела деньги мошенникам через скаченное приложение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На следующий день воспитательнице детского сада вновь позвонили лжесотрудники Центробанка и сообщили, что на нее якобы оформлена кредитная карта. Злоумышленники убедили свердловчанку прийти в банк, забрать карту и перевести на счет аферистов деньги. Суммарно свердловчанка перевела мошенникам 245 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей. Позднее свердловчанка перевела всю сумму аферистам.

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В Новоуральске (Свердловская область) воспитательница детского сада отправила мошенникам 245 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Потерпевшую связали с лжесотрудником Центробанка, который убедил ее скачать приложение для совместного использования экрана смартфона. Далее свердловчанка оформила на себя кредит и перевела деньги мошенникам через скаченное приложение», — сообщили в пресс-службе ведомства. На следующий день воспитательнице детского сада вновь позвонили лжесотрудники Центробанка и сообщили, что на нее якобы оформлена кредитная карта. Злоумышленники убедили свердловчанку прийти в банк, забрать карту и перевести на счет аферистов деньги. Суммарно свердловчанка перевела мошенникам 245 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуральске 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей. Позднее свердловчанка перевела всю сумму аферистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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