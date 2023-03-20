В Ревде пенсионерка получила перелом руки в больнице

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, травма, гипс, здоровье, перевязка, перелом руки
В городской больнице Ревды пенсионерка получила перелом руки Фото:

В городской больнице Ревды (Свердловская область) пенсионерка получила перелом руки во время плановой диспансеризации. Женщина споткнулась о высокий металлический порог и упала.

«Меня отправили сделать флюорографию. В больнице идет ремонт. Для этого нужно было выйти из здания и пройти до приемного покоя. Когда я открыла дверь, я запнулась за порог и потеряла равновесие. На месте сотрудников медучреждения я бы как-то обозначила этот опасный порог», — цитирует свердловчанку Е1.

Редакция URA.RU отправила запрос в городскую больницу Ревды. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что свердловские врачи не заметили у пенсионерки перелом, который она получила в их больнице. Инцидент произошел в медучреждении города Ивдель.

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В городской больнице Ревды (Свердловская область) пенсионерка получила перелом руки во время плановой диспансеризации. Женщина споткнулась о высокий металлический порог и упала. «Меня отправили сделать флюорографию. В больнице идет ремонт. Для этого нужно было выйти из здания и пройти до приемного покоя. Когда я открыла дверь, я запнулась за порог и потеряла равновесие. На месте сотрудников медучреждения я бы как-то обозначила этот опасный порог», — цитирует свердловчанку Е1. Редакция URA.RU отправила запрос в городскую больницу Ревды. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что свердловские врачи не заметили у пенсионерки перелом, который она получила в их больнице. Инцидент произошел в медучреждении города Ивдель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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