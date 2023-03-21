Shot: беспилотник попытался атаковать нефтепровод под Брянском

21 марта 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Нефтепровод «Дружба» был снова атакован, сообщают СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Брянской области на нефтепровод «Дружба» была совершена атака беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Беспилотник в очередной раз безуспешно атаковал нефтеперекачивающую станцию „Дружба“ в Брянской области. На этот раз на территорию сбросили пока неустановленный боеприпас», — передает канал. Отмечается, что атака была совершена накануне около 12 часов дня, обошлось без пострадавших. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее у нефтепровода «Дружба» нашли вторую за неделю взрывчатку. Устройство было сброшено с беспилотника. Также «Транснефть» обнаружила взрывные устройства на НПС нефтепровода 15-го марта, передает RT. Представитель компании сообщил, что взрывчатка была сброшена дроном.

В Брянской области на нефтепровод «Дружба» была совершена атака беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Беспилотник в очередной раз безуспешно атаковал нефтеперекачивающую станцию „Дружба“ в Брянской области. На этот раз на территорию сбросили пока неустановленный боеприпас», — передает канал. Отмечается, что атака была совершена накануне около 12 часов дня, обошлось без пострадавших. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее у нефтепровода «Дружба» нашли вторую за неделю взрывчатку. Устройство было сброшено с беспилотника. Также «Транснефть» обнаружила взрывные устройства на НПС нефтепровода 15-го марта, передает RT. Представитель компании сообщил, что взрывчатка была сброшена дроном.