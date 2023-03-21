«СКБ Контур» наладит сотрудничество с IT-специалистами из Узбекистана

Екатеринбургская IT-компания «СКБ Контур» наладит сотрудничество со специалистами той же сферы из Узбекистана. Об этом рассказал генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов в ходе пресс-конференции ТАСС.
«У нас ежемесячно организуется со стороны администрации Екатеринбурга визиты в различные крупные организации Свердловской области. Последний наш визит был в „СКБ Контур“. Мы ознакомились с потенциалом этой компании. Совместно с заместителем гендиректором организации мы нашли общий интерес и договорились о сотрудничестве в сфере IT», — рассказал Абдусалом Хатамов.
Генконсул республики выразил отдельную благодарность мэру Екатеринбурга Алексею Орлову за организацию подобных встреч. «У нас также есть огромный IT-парк для российских айтишников», — подытожил он.
Ранее URA.RU сообщало, что «СКБ Контур» из Екатеринбурга за год улучшил свои позиции в рейтинге самых дорогих российских IT-компаний. Организация заняла седьмое место в рейтинге Forbes.
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