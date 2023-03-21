21 марта 2023

«СКБ Контур» наладит сотрудничество с IT-специалистами из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в СКБ-Контуре с консулами. Екатеринбург , скб контур
Генконсул Республики Узбекистан поблагодарил мэра Екатеринбурга за визит в «СКБ Контур» Фото:

Екатеринбургская IT-компания «СКБ Контур» наладит сотрудничество со специалистами той же сферы из Узбекистана. Об этом рассказал генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов в ходе пресс-конференции ТАСС.

«У нас ежемесячно организуется со стороны администрации Екатеринбурга визиты в различные крупные организации Свердловской области. Последний наш визит был в „СКБ Контур“. Мы ознакомились с потенциалом этой компании. Совместно с заместителем гендиректором организации мы нашли общий интерес и договорились о сотрудничестве в сфере IT», — рассказал Абдусалом Хатамов.

Генконсул республики выразил отдельную благодарность мэру Екатеринбурга Алексею Орлову за организацию подобных встреч. «У нас также есть огромный IT-парк для российских айтишников», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что «СКБ Контур» из Екатеринбурга за год улучшил свои позиции в рейтинге самых дорогих российских IT-компаний. Организация заняла седьмое место в рейтинге Forbes.

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Екатеринбургская IT-компания «СКБ Контур» наладит сотрудничество со специалистами той же сферы из Узбекистана. Об этом рассказал генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов в ходе пресс-конференции ТАСС. «У нас ежемесячно организуется со стороны администрации Екатеринбурга визиты в различные крупные организации Свердловской области. Последний наш визит был в „СКБ Контур“. Мы ознакомились с потенциалом этой компании. Совместно с заместителем гендиректором организации мы нашли общий интерес и договорились о сотрудничестве в сфере IT», — рассказал Абдусалом Хатамов. Генконсул республики выразил отдельную благодарность мэру Екатеринбурга Алексею Орлову за организацию подобных встреч. «У нас также есть огромный IT-парк для российских айтишников», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что «СКБ Контур» из Екатеринбурга за год улучшил свои позиции в рейтинге самых дорогих российских IT-компаний. Организация заняла седьмое место в рейтинге Forbes.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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