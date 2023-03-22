Свердловским полицейским дали важную установку перед выборами

Полпредство готовит свердловских полицейских к выборам

22 марта 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Полицейским стоит быть особенно внимательными на выборах в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель полномочного представителя президент РФ в УрФО Борис Кириллов дал сотрудникам регионального главка полиции установку относительно выборов, которые пройдут в Свердловской области, и назвал города, где может быть ярко проявлена недобросовестная конкуренция — Екатеринбург, Качканар и Верхняя Пышма. Запись его выступления опубликована на youtube-канале ГУ МВД по Свердловской области. «Выборы в екатеринбургскую городскую думу, выборы в думы Качканара и Верхней Пышмы — все эти города носят стратегический характер для Свердловской области. Естественно, что мы столкнемся с проявлением недобросовестной конкуренции на этих выборах, но задача одна — помочь тем, кто проводит выборы, обеспечить достойный уровень их проведения», — отметил Кириллов. Выборы в городские думы состоятся в Единый день голосования 10 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что между губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым состоялся разговор, которого несколько месяцев ждала вся политтусовка Екатеринбурга. Орлов презентовал шефу список из 25 кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму.

Заместитель полномочного представителя президент РФ в УрФО Борис Кириллов дал сотрудникам регионального главка полиции установку относительно выборов, которые пройдут в Свердловской области, и назвал города, где может быть ярко проявлена недобросовестная конкуренция — Екатеринбург, Качканар и Верхняя Пышма. Запись его выступления опубликована на youtube-канале ГУ МВД по Свердловской области. «Выборы в екатеринбургскую городскую думу, выборы в думы Качканара и Верхней Пышмы — все эти города носят стратегический характер для Свердловской области. Естественно, что мы столкнемся с проявлением недобросовестной конкуренции на этих выборах, но задача одна — помочь тем, кто проводит выборы, обеспечить достойный уровень их проведения», — отметил Кириллов. Выборы в городские думы состоятся в Единый день голосования 10 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что между губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым состоялся разговор, которого несколько месяцев ждала вся политтусовка Екатеринбурга. Орлов презентовал шефу список из 25 кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму.