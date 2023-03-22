В свердловских СМИ выявили более 100 тысяч фейков

Самыми популярными фейками за 2022 год стали истории о повестках в военкоматы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты «Центра развития регионом» (ЦУР) Свердловской области выявили 113 тысяч публикаций СМИ с недостоверной информацией в регионе. Своим исследованием они поделились с корреспондентом URA.RU.

«В 2022 году было выявлено почти 4 тысячи уникальных фейков, общее число копий фейковых сообщений составило около 10 миллионов. Специалисты ЦУР Свердловской области за 2022 год выявили порядка 50 уникальных фейков, а общее число публикаций с недостоверной информацией составило 113 тысяч», — сказано в сообщении.

Большее количество недостоверной информации было опубликовано в феврале, марте и сентябре 2022 года. Самыми популярными фейковыми публикациями стали истории с холерной палочкой, повестками в военкоматах и продажей смертельно опасных духов.

К 2024 году прогнозируют 22 миллиона копий фейковых новостей во всей России. «Мы прогнозируем, что в следующих годах тренд на увеличение числа фейков сохранится. При менее пессимистичных оценках объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 млн в 2024 году», — отметил советник гендиректора организации «Диалог» Тихон Макаров.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях запустили фейк о мобилизации акушерки, медсестры и девушки-педиатра из Свердловской области. Не смотря на то, что девушки не имеют опыта оказания первой помощи в экстренных ситуациях.