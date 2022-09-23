23 сентября 2022

В соцсетях запустили фейк о мобилизации в Свердловской области. Фото

В соцсетях запустили фейк о мобилизации в Свердловской области. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Telegram-канал «Война с фейками» раскрыл неправдоподобную информацию о мобилизации врачей без опыта работы Фото:
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В соцсетях запустили фейк о мобилизации акушерки, медсестры и девушки-педиатра из Свердловской области, которые не имеют опыта оказания первой помощи в экстренных ситуациях. Информация о том, что их принуждали подписать контракт — также является недостоверной, пишет telegram-канал «Война с фейками».

«Информация о том, что в Свердловской области призвали трех неопытных девушек-врачей, которых заставляли подписать контракт и отправиться в воинские части — является фейком. Девушкам действительно пришло мобилизационное предписание, но после выяснения нюансов их отпустили по домам», — говорится в сообщении.

Telegram-каналы активно распространяли информацию о мобилизации трех свердловчанок 23 сентября. По данным telegram-канала «Война с фейками», девушка отправили повестки, потому что они обучались в медицинских учреждениях, поэтому формально имеют необходимую специальность. «Однако после выяснения всех нюансов и проверки документов девушек отпустили по домам. Об этом героиня ролика лично написала в своих соцсетях», — пишет telegram-канал.

Ранее URA.RU писало, что после объявления частичной мобилизации екатеринбуржцам начали звонить мошенники. Лже-военком принуждал граждан явиться в военные комиссариаты.

Информация о призыве врачей без опыта оказания первой помощи — оказалась ложной
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В соцсетях запустили фейк о мобилизации акушерки, медсестры и девушки-педиатра из Свердловской области, которые не имеют опыта оказания первой помощи в экстренных ситуациях. Информация о том, что их принуждали подписать контракт — также является недостоверной, пишет telegram-канал «Война с фейками». «Информация о том, что в Свердловской области призвали трех неопытных девушек-врачей, которых заставляли подписать контракт и отправиться в воинские части — является фейком. Девушкам действительно пришло мобилизационное предписание, но после выяснения нюансов их отпустили по домам», — говорится в сообщении. Telegram-каналы активно распространяли информацию о мобилизации трех свердловчанок 23 сентября. По данным telegram-канала «Война с фейками», девушка отправили повестки, потому что они обучались в медицинских учреждениях, поэтому формально имеют необходимую специальность. «Однако после выяснения всех нюансов и проверки документов девушек отпустили по домам. Об этом героиня ролика лично написала в своих соцсетях», — пишет telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что после объявления частичной мобилизации екатеринбуржцам начали звонить мошенники. Лже-военком принуждал граждан явиться в военные комиссариаты.
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