В соцсетях запустили фейк о мобилизации в Свердловской области. Фото

В соцсетях запустили фейк о мобилизации в Свердловской области. Фото

24 сентября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Telegram-канал «Война с фейками» раскрыл неправдоподобную информацию о мобилизации врачей без опыта работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В соцсетях запустили фейк о мобилизации акушерки, медсестры и девушки-педиатра из Свердловской области, которые не имеют опыта оказания первой помощи в экстренных ситуациях. Информация о том, что их принуждали подписать контракт — также является недостоверной, пишет telegram-канал «Война с фейками». «Информация о том, что в Свердловской области призвали трех неопытных девушек-врачей, которых заставляли подписать контракт и отправиться в воинские части — является фейком. Девушкам действительно пришло мобилизационное предписание, но после выяснения нюансов их отпустили по домам», — говорится в сообщении. Telegram-каналы активно распространяли информацию о мобилизации трех свердловчанок 23 сентября. По данным telegram-канала «Война с фейками», девушка отправили повестки, потому что они обучались в медицинских учреждениях, поэтому формально имеют необходимую специальность. «Однако после выяснения всех нюансов и проверки документов девушек отпустили по домам. Об этом героиня ролика лично написала в своих соцсетях», — пишет telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что после объявления частичной мобилизации екатеринбуржцам начали звонить мошенники. Лже-военком принуждал граждан явиться в военные комиссариаты. Информация о призыве врачей без опыта оказания первой помощи — оказалась ложной Фото: telegram-канал «Война с фейками»

В соцсетях запустили фейк о мобилизации акушерки, медсестры и девушки-педиатра из Свердловской области, которые не имеют опыта оказания первой помощи в экстренных ситуациях. Информация о том, что их принуждали подписать контракт — также является недостоверной, пишет telegram-канал «Война с фейками». «Информация о том, что в Свердловской области призвали трех неопытных девушек-врачей, которых заставляли подписать контракт и отправиться в воинские части — является фейком. Девушкам действительно пришло мобилизационное предписание, но после выяснения нюансов их отпустили по домам», — говорится в сообщении. Telegram-каналы активно распространяли информацию о мобилизации трех свердловчанок 23 сентября. По данным telegram-канала «Война с фейками», девушка отправили повестки, потому что они обучались в медицинских учреждениях, поэтому формально имеют необходимую специальность. «Однако после выяснения всех нюансов и проверки документов девушек отпустили по домам. Об этом героиня ролика лично написала в своих соцсетях», — пишет telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что после объявления частичной мобилизации екатеринбуржцам начали звонить мошенники. Лже-военком принуждал граждан явиться в военные комиссариаты.