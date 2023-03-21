Баскетболисты пермского клуба «ПАРМА-ПАРИ» провели последний домашний матч чемпионата. Фото, видео

22 марта 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Пермяки сыграли с баскетболистами из Казахстана Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» в среду, 22 марта, провел последний домашний матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Об итогах встречи рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на игре. «Это последний домашний матч регулярного первенства для пермяков. Их соперником стал казахстанский клуб „Астана“, расположившийся на предпоследнем месте турнирной таблицы. Первая половина матча осталась за явным преимуществом хозяев (45:29), а лидером по набранным очкам в составе „ПАРМЫ“ стал Данила Походяев (16 очков)», — пояснил корреспондент URA.RU. Во второй двадцатиминутке пермские баскетболисты увеличили отрыв, доведя счет до разгромного — 94:59. Лучшим по итогам матча в составе хозяев стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Следующий матч пермяки проведут 25 марта на выезде против саратовского баскетбольного клуба «Автодор». О том, что Пермь рассматривают в качестве площадки для проведения баскетбольного матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году, URA.RU писало ранее. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время проведения встречи звезд лиги в Москве. Пермяки пришли поддержать любимую команду Фото: Сергей Русанов © URA.RU Соперники встретились на площадке УДС «Молот» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Баскетболисты «ПАРМЫ» завладели инициативой с первых минут игры Фото: Сергей Русанов © URA.RU Хозяева владели преимуществом на площадке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тренерский штаб «Астаны» ничего не смог противопоставить пермякам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Баскетболисты «ПАРМЫ» оказались более результативны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермскому баскетбольному клубу удалось завершить последний матч чемпионата победой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки увеличивали отрыв в каждой четверти Фото: Сергей Русанов © URA.RU Игра завершилась разгромом гостей из Казахстана Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» в среду, 22 марта, провел последний домашний матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Об итогах встречи рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на игре. «Это последний домашний матч регулярного первенства для пермяков. Их соперником стал казахстанский клуб „Астана“, расположившийся на предпоследнем месте турнирной таблицы. Первая половина матча осталась за явным преимуществом хозяев (45:29), а лидером по набранным очкам в составе „ПАРМЫ“ стал Данила Походяев (16 очков)», — пояснил корреспондент URA.RU. Во второй двадцатиминутке пермские баскетболисты увеличили отрыв, доведя счет до разгромного — 94:59. Лучшим по итогам матча в составе хозяев стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Следующий матч пермяки проведут 25 марта на выезде против саратовского баскетбольного клуба «Автодор». О том, что Пермь рассматривают в качестве площадки для проведения баскетбольного матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году, URA.RU писало ранее. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время проведения встречи звезд лиги в Москве.