21 марта 2023

Баскетболисты пермского клуба «ПАРМА-ПАРИ» провели последний домашний матч чемпионата. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Баскетбол
Пермяки сыграли с баскетболистами из Казахстана Фото:

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» в среду, 22 марта, провел последний домашний матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Об итогах встречи рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на игре.

«Это последний домашний матч регулярного первенства для пермяков. Их соперником стал казахстанский клуб „Астана“, расположившийся на предпоследнем месте турнирной таблицы. Первая половина матча осталась за явным преимуществом хозяев (45:29), а лидером по набранным очкам в составе „ПАРМЫ“ стал Данила Походяев (16 очков)», — пояснил корреспондент URA.RU.

Во второй двадцатиминутке пермские баскетболисты увеличили отрыв, доведя счет до разгромного — 94:59. Лучшим по итогам матча в составе хозяев стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Следующий матч пермяки проведут 25 марта на выезде против саратовского баскетбольного клуба «Автодор».

О том, что Пермь рассматривают в качестве площадки для проведения баскетбольного матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году, URA.RU писало ранее. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время проведения встречи звезд лиги в Москве.

Баскетбол "Парма Пари" - "Астана". Пермь
Пермяки пришли поддержать любимую команду
Фото:
Баскетбол "Парма Пари" - "Астана". Пермь
Соперники встретились на площадке УДС «Молот»
Фото:
Баскетбол "Парма Пари" - "Астана". Пермь
Баскетболисты «ПАРМЫ» завладели инициативой с первых минут игры
Фото:
Баскетбол "Парма Пари" - "Астана". Пермь
Хозяева владели преимуществом на площадке
Фото:
Баскетбол "Парма Пари" - "Астана". Пермь
Тренерский штаб «Астаны» ничего не смог противопоставить пермякам
Фото:
Баскетбол "Парма Пари" - "Астана". Пермь
Баскетболисты «ПАРМЫ» оказались более результативны
Фото:
Баскетбол "Парма Пари" - "Астана". Пермь
Пермскому баскетбольному клубу удалось завершить последний матч чемпионата победой
Фото:
Баскетбол "Парма Пари" - "Астана". Пермь
Пермяки увеличивали отрыв в каждой четверти
Фото:
Баскетбол "Парма Пари" - "Астана". Пермь
Игра завершилась разгромом гостей из Казахстана
Фото:

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Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» в среду, 22 марта, провел последний домашний матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Об итогах встречи рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на игре. «Это последний домашний матч регулярного первенства для пермяков. Их соперником стал казахстанский клуб „Астана“, расположившийся на предпоследнем месте турнирной таблицы. Первая половина матча осталась за явным преимуществом хозяев (45:29), а лидером по набранным очкам в составе „ПАРМЫ“ стал Данила Походяев (16 очков)», — пояснил корреспондент URA.RU. Во второй двадцатиминутке пермские баскетболисты увеличили отрыв, доведя счет до разгромного — 94:59. Лучшим по итогам матча в составе хозяев стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Следующий матч пермяки проведут 25 марта на выезде против саратовского баскетбольного клуба «Автодор». О том, что Пермь рассматривают в качестве площадки для проведения баскетбольного матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году, URA.RU писало ранее. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время проведения встречи звезд лиги в Москве.
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