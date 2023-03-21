Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» в среду, 22 марта, провел последний домашний матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Об итогах встречи рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на игре.
«Это последний домашний матч регулярного первенства для пермяков. Их соперником стал казахстанский клуб „Астана“, расположившийся на предпоследнем месте турнирной таблицы. Первая половина матча осталась за явным преимуществом хозяев (45:29), а лидером по набранным очкам в составе „ПАРМЫ“ стал Данила Походяев (16 очков)», — пояснил корреспондент URA.RU.
Во второй двадцатиминутке пермские баскетболисты увеличили отрыв, доведя счет до разгромного — 94:59. Лучшим по итогам матча в составе хозяев стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Следующий матч пермяки проведут 25 марта на выезде против саратовского баскетбольного клуба «Автодор».
О том, что Пермь рассматривают в качестве площадки для проведения баскетбольного матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году, URA.RU писало ранее. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время проведения встречи звезд лиги в Москве.
Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» в среду, 22 марта, провел последний домашний матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Об итогах встречи рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на игре. «Это последний домашний матч регулярного первенства для пермяков. Их соперником стал казахстанский клуб „Астана“, расположившийся на предпоследнем месте турнирной таблицы. Первая половина матча осталась за явным преимуществом хозяев (45:29), а лидером по набранным очкам в составе „ПАРМЫ“ стал Данила Походяев (16 очков)», — пояснил корреспондент URA.RU. Во второй двадцатиминутке пермские баскетболисты увеличили отрыв, доведя счет до разгромного — 94:59. Лучшим по итогам матча в составе хозяев стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. Следующий матч пермяки проведут 25 марта на выезде против саратовского баскетбольного клуба «Автодор». О том, что Пермь рассматривают в качестве площадки для проведения баскетбольного матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году, URA.RU писало ранее. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время проведения встречи звезд лиги в Москве.