Мужчина пропал прошлым летом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ХМАО следователи разыскивают пропавшего летом 2022 года Валентина Темникова. Как сообщили в окружном СК, по данному факту возбуждено дело.

«В производстве следственного отдела по Нижневартовскому району находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения жителя поселка Высокий города Мегиона Темникова Валентина Петровича 1982 года рождения. В последний раз Валентина Темникова видели 9 июля 2022 года в поселке Излучинск Нижневартовского района на реке Вах, куда мужчина отправился купаться», — говорится на сайте СК ХМАО.

Мужчина спортивного телосложения, ростом 170-176 сантиметров, глаза карие. У Темникова имеются татуировки на правом плече, на левом бедре и на коленях. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, следователи просят обращаться по телефонам: 8-922-766-88-36, 8 (3467) 32-62-06, 02 или 112.