28 марта 2023

В Курганской области из-за паводка река затопила улицу. Видео

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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, половодье, наводнение, весна, река тобол весной
По словам властей, подтопления домов не было (архивное фото) Фото:

В Курганской области река Крутиха вышла из берегов и затопила улицу в деревне Доможирова. Об этом сообщил житель Белозерского муниципального округа, в который входит деревня.

«В деревне Доможирово речка Крутиха вышла из берегов. Видео от подписчика», — указано в группе газеты «Боевое слово» в соцсети «ВКонтакте».

На записи можно увидеть, что местную дорогу заполнила вода. Рядом стоят электроопоры и дом. «Службы выезжали, обстановку оценили. Поставили вешки, контролируем ситуацию, будет ли прибывать дальше вода. Вода идет по улице, но подтопления жилых домов нет. Проезд возможен», — рассказал URA.RU глава округа Александр Завьялов. Он добавил, что в зависимости от ситуации к вечеру будет понятно, какое решение лучше принять.

Ранее в муниципалитетах Курганской области прошли совещания, связанные с подготовкой к пропуску весенних вод. Также в регионе из-за талых вод произошло подтопление некоторых участков.

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В Курганской области река Крутиха вышла из берегов и затопила улицу в деревне Доможирова. Об этом сообщил житель Белозерского муниципального округа, в который входит деревня. «В деревне Доможирово речка Крутиха вышла из берегов. Видео от подписчика», — указано в группе газеты «Боевое слово» в соцсети «ВКонтакте». На записи можно увидеть, что местную дорогу заполнила вода. Рядом стоят электроопоры и дом. «Службы выезжали, обстановку оценили. Поставили вешки, контролируем ситуацию, будет ли прибывать дальше вода. Вода идет по улице, но подтопления жилых домов нет. Проезд возможен», — рассказал URA.RU глава округа Александр Завьялов. Он добавил, что в зависимости от ситуации к вечеру будет понятно, какое решение лучше принять. Ранее в муниципалитетах Курганской области прошли совещания, связанные с подготовкой к пропуску весенних вод. Также в регионе из-за талых вод произошло подтопление некоторых участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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