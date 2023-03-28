По словам властей, подтопления домов не было (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области река Крутиха вышла из берегов и затопила улицу в деревне Доможирова. Об этом сообщил житель Белозерского муниципального округа, в который входит деревня.

«В деревне Доможирово речка Крутиха вышла из берегов. Видео от подписчика», — указано в группе газеты «Боевое слово» в соцсети «ВКонтакте».

На записи можно увидеть, что местную дорогу заполнила вода. Рядом стоят электроопоры и дом. «Службы выезжали, обстановку оценили. Поставили вешки, контролируем ситуацию, будет ли прибывать дальше вода. Вода идет по улице, но подтопления жилых домов нет. Проезд возможен», — рассказал URA.RU глава округа Александр Завьялов. Он добавил, что в зависимости от ситуации к вечеру будет понятно, какое решение лучше принять.

Ранее в муниципалитетах Курганской области прошли совещания, связанные с подготовкой к пропуску весенних вод. Также в регионе из-за талых вод произошло подтопление некоторых участков.