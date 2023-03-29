В Екатеринбурге загорелась многоэтажка. Фото

В екатеринбургском районе Академический загорелась квартира на 15-м этаже
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Пожар в БЦ Гранд Сетунь Плаза на улице Горбунова. Москва, пожар, тушение, огонь, сетунь, гранд сетунь плаза
Сейчас на месте происшествия проводится эвакуация людей из квартир (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в Академическом районе произошел пожар в 24-этажном доме по адресу Павла Шаманова, 5/5. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Пожар в ЖК Аксиома. Горит квартира в 24-этажном доме. На этажах задымление, сработала пожарная сигнализация и система дымоудаления», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили пожар в квартире на 15-м этаже жилого дома. В настоящее время проводится эвакуация и спасение людей из квартир. «На месте пожара работают четыре звена газодымозащитной службы», — добавили сотрудники МЧС.

Пожар в Екатеринбурге произошел по адресу Павла Шаманова, 5/5
Пожар произошел по адресу Павла Шаманова, 5/5
Фото:
Пожарные прибыли в Академический район
Пожарные прибыли в Академический район
Фото:

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В Екатеринбурге в Академическом районе произошел пожар в 24-этажном доме по адресу Павла Шаманова, 5/5. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Пожар в ЖК Аксиома. Горит квартира в 24-этажном доме. На этажах задымление, сработала пожарная сигнализация и система дымоудаления», — сказал собеседник агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили пожар в квартире на 15-м этаже жилого дома. В настоящее время проводится эвакуация и спасение людей из квартир. «На месте пожара работают четыре звена газодымозащитной службы», — добавили сотрудники МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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