В Екатеринбурге загорелась многоэтажка. Фото

В екатеринбургском районе Академический загорелась квартира на 15-м этаже

29 марта 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Сейчас на месте происшествия проводится эвакуация людей из квартир (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге в Академическом районе произошел пожар в 24-этажном доме по адресу Павла Шаманова, 5/5. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Пожар в ЖК Аксиома. Горит квартира в 24-этажном доме. На этажах задымление, сработала пожарная сигнализация и система дымоудаления», — сказал собеседник агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили пожар в квартире на 15-м этаже жилого дома. В настоящее время проводится эвакуация и спасение людей из квартир. «На месте пожара работают четыре звена газодымозащитной службы», — добавили сотрудники МЧС. Пожар произошел по адресу Павла Шаманова, 5/5 Фото: читатель URA.RU Пожарные прибыли в Академический район Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге в Академическом районе произошел пожар в 24-этажном доме по адресу Павла Шаманова, 5/5. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Пожар в ЖК Аксиома. Горит квартира в 24-этажном доме. На этажах задымление, сработала пожарная сигнализация и система дымоудаления», — сказал собеседник агентства. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили пожар в квартире на 15-м этаже жилого дома. В настоящее время проводится эвакуация и спасение людей из квартир. «На месте пожара работают четыре звена газодымозащитной службы», — добавили сотрудники МЧС.