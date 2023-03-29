Сейчас на месте происшествия проводится эвакуация людей из квартир (архивное фото)
В Екатеринбурге в Академическом районе произошел пожар в 24-этажном доме по адресу Павла Шаманова, 5/5. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Пожар в ЖК Аксиома. Горит квартира в 24-этажном доме. На этажах задымление, сработала пожарная сигнализация и система дымоудаления», — сказал собеседник агентства.
В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили пожар в квартире на 15-м этаже жилого дома. В настоящее время проводится эвакуация и спасение людей из квартир. «На месте пожара работают четыре звена газодымозащитной службы», — добавили сотрудники МЧС.
Пожар произошел по адресу Павла Шаманова, 5/5
Пожарные прибыли в Академический район
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